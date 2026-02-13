Санкции против нарушителей воинского учета - арест счетов

Проверка документов относительно возможного уклонения от мобилизации. Фото: кадр из видео

Против нарушителя правил воинского учета могут применить санкции в виде ареста его банковских счетов или даже списания средств со счета. Юристы объяснили, как именно происходит этот процесс и какие счета подпадают под арест.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировал портал protocol.ua.

Реклама

Читайте также:

Арест счетов нарушителя воинского учета

Украинское законодательство предусматривает определенные санкции в отношении граждан, которые нарушают правила воинского учета.

Так, одной из санкций, которая применяется уже государственной исполнительной службой, куда ТЦК передает дело розыска того или иного гражданина, является блокировка или арест счетов.

Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль", объяснила, какие именно счета будут заблокированы.

"Арест может быть наложен на счет любого типа — карточный, депозитный, текущий и т.д.", — отметила юрист.

Как списывают средства с арестованного счета

Даниэль также рассказала о таком виде санкций, как списание средств (на штраф) со счетов нарушителя.

"Относительно списания средств с арестованного счета, то это зависит только от действий исполнителя", — отметила адвокат.

По словам Анны Даниэль, исполнитель должен сформировать в банк дополнительное требование о списании той суммы, которая значится в исполнительном производстве.

После этого средства могут быть списаны.

Напомним, мы ранее писали о том, кто именно, ТЦК или суд, может блокировать счета нарушителей правил воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, как нарушитель правил воинского учета может узнать о факте блокировки его счетов.