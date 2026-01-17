Штрафи ТЦК - коли передають у виконавчу службу

Перевірка документів щодо можливого штрафу ТЦК. Фото: кадр із відео

Територіальний центр комплектування накладає штрафи на порушників правил військового обліку чи процесу мобілізації. Юристи пояснили, коли саме штраф ТЦК може бути переданий до виконавчої служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Штраф ТЦК і виконавча служба

Порушник військового обліку отримає від територіального центру комплектування штраф, а згодом його персоною може зацікавитися виконавча служба.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли саме штраф ТЦК передають до виконавчої служби.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, нагадав, що штраф потрапляє до виконавчої служби тільки після того, як громадянин не сплачує його згідно постанови керівника ТЦК щодо притягнення до адміністративної відповідальності

"За загальною процедурою у Вашій присутності уповноважена особа складає протокол, надалі керівник ТЦК у Вашій присутності виносить постанову та накладає стягнення", — зазначив юрист.

Через який час постанова про штраф потрапляє до виконавчої служби

Айвазян розповів про часові рамки цього процесу.

"Якщо Ви упродовж 15 днів не сплачуєте штраф, постанова протягом трьох місяців повинна бути передана до виконавчої служби", — наголосив адвокат.

Після цього виконавча служба починає займатися порушником військового обліку, зокрема, може заблокувати його рахунки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна сплатити штраф від ТЦК і отримати бронь.

Додамо, ми повідомляли про те, на яких офіційних сервісах можна дізнатися, чи є штраф від ТЦК.