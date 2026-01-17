Штрафы ТЦК - когда передают в исполнительную службу

Когда штраф ТЦК передают в исполнительную службу
Территориальный центр комплектования накладывает штрафы на нарушителей правил воинского учета или процесса мобилизации. Юристы объяснили, когда именно штраф ТЦК может быть передан в исполнительную службу.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Штраф ТЦК и исполнительная служба
Нарушитель воинского учета получит от территориального центра комплектования штраф, а впоследствии его персоной может заинтересоваться исполнительная служба.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда именно штраф ТЦК передают в исполнительную службу.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, напомнил, что штраф попадает в исполнительную службу только после того, как гражданин не оплачивает его согласно постановлению руководителя ТЦК о привлечении к административной ответственности
"По общей процедуре в Вашем присутствии уполномоченное лицо составляет протокол, в дальнейшем руководитель ТЦК в Вашем присутствии выносит постановление и накладывает взыскание", — отметил юрист.
Через какое время постановление о штрафе попадает в исполнительную службу
Айвазян рассказал о временных рамках этого процесса.
"Если Вы в течение 15 дней не платите штраф, постановление в течение трех месяцев должно быть передано в исполнительную службу", — отметил адвокат.
После этого исполнительная служба начинает заниматься нарушителем воинского учета, в частности, может заблокировать его счета.
