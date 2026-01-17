Штрафы ТЦК - когда передают в исполнительную службу

Проверка документов относительно возможного штрафа ТЦК. Фото: кадр из видео

Территориальный центр комплектования накладывает штрафы на нарушителей правил воинского учета или процесса мобилизации. Юристы объяснили, когда именно штраф ТЦК может быть передан в исполнительную службу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Штраф ТЦК и исполнительная служба

Нарушитель воинского учета получит от территориального центра комплектования штраф, а впоследствии его персоной может заинтересоваться исполнительная служба.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда именно штраф ТЦК передают в исполнительную службу.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, напомнил, что штраф попадает в исполнительную службу только после того, как гражданин не оплачивает его согласно постановлению руководителя ТЦК о привлечении к административной ответственности

"По общей процедуре в Вашем присутствии уполномоченное лицо составляет протокол, в дальнейшем руководитель ТЦК в Вашем присутствии выносит постановление и накладывает взыскание", — отметил юрист.

Через какое время постановление о штрафе попадает в исполнительную службу

Айвазян рассказал о временных рамках этого процесса.

"Если Вы в течение 15 дней не платите штраф, постановление в течение трех месяцев должно быть передано в исполнительную службу", — отметил адвокат.

После этого исполнительная служба начинает заниматься нарушителем воинского учета, в частности, может заблокировать его счета.

