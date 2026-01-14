Відео
Україна
Головна ТЦК Штраф від ТЦК — чи можна сплатити і отримати бронь

Штраф від ТЦК — чи можна сплатити і отримати бронь

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 00:30
Штраф за порушення військового обліку - бронь після сплати штрафу
Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку, сплатить штраф від ТЦК для того, аби оформити бронювання від мобілізації, не виключено, що територіальний центр комплектування досить швидко накладе на цю особу новий штраф. Юристи пояснили, чи існують якісь конкретні часові рамки між сплатою одного штрафу і появою іншого.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Бронювання після штрафу — як швидко треба це зробити

Територіальний центр комплектування має право накласти штраф на громадянина, який порушує правила військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, наскільки швидко треба оформити бронювання після сплати штрафу від ТЦК, щоб не отримати новий штраф, який заблокує процес бронювання.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що якихось чітких часових рамок тут не існує.

"Наступний штраф може прийти, як через 5 хвилин, так і через 5 днів", — зазначив юрист.

Будуть нові штрафи чи ні

Тож, підкреслив Айвазян, тут все залежить від територіального центру комплектування.

"Однозначної практики з цього питання не існує", — запевнив адвокат.

Юрій Айвазян додав, що цілком можлива і така ситуація, що інших штрафів взагалі не буде, тож якихось часових обмежень для оформлення бронювання від мобілізації громадянин після сплати штрафу від ТЦК взагалі не матиме.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф, виписаний територіальним центром комплектування, зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, що територіальний центр комплектування має обмежений час на накладення штрафу на порушників військового обліку.

штраф військовий облік бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
