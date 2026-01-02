Штраф від ТЦК - коли статус зникає автоматично

Перевірка групою оповіщення ТЦК щодо можливого порушення військового обліку. Фото: "Четверта влада"

Територіальний центр комплектування має обмежений час на накладення штрафу на порушників військового обліку. Після того, як спливає штраф, право ТЦК обмежується.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Скасовують штраф чи право на штраф

Територіальний центр комплектування може накласти штрафи на порушників військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може штраф бути скасований у автоматичному режимі.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у автоматичному режимі може бути скасоване право ТЦК накласти штраф.

"Мова може йти про сплив строків, визначених статтею 38 КУпАП, відповідно до якої адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210 - 1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — підкреслив юрист.

ТЦК втрачає право затримання громадянина

Айвазян продовжив коментувати ситуацію зі штрафом, наголосивши, що ТЦК справді мусить закрити відповідну справу.

"Згідно статті 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу", — зазначив адвокат.

Якщо ж провадження по справі не може бути розпочате, то відсутня й підстава щодо доставлення громадянина до РТЦК та СП для складання протоколу про адміністративне правопорушення у відповідності із статтею 259 КУпАП, резюмував Юрій Айвазян.

