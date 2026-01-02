Штраф от ТЦК - когда статус исчезает автоматически

Проверка группой оповещения ТЦК относительно возможного нарушения воинского учета. Фото: "Четверта влада"

Территориальный центр комплектования имеет ограниченное время на наложение штрафа на нарушителей воинского учета. После того, как истекает штраф, право ТЦК ограничивается.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отменяют штраф или право на штраф

Территориальный центр комплектования может наложить штрафы на нарушителей воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли штраф быть отменен в автоматическом режиме.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в автоматическом режиме может быть отменено право ТЦК наложить штраф.

"Речь может идти об истечении сроков, определенных статьей 38 КУоАП, согласно которой административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210 — 1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — подчеркнул юрист.

ТЦК теряет право задержания гражданина

Айвазян продолжил комментировать ситуацию со штрафом, отметив, что ТЦК действительно должен закрыть соответствующее дело.

"Согласно статье 247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию в связи с окончанием на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса", — отметил адвокат.

Если же производство по делу не может быть начато, то отсутствует и основание для доставки гражданина в РТЦК и СП для составления протокола об административном правонарушении в соответствии со статьей 259 КУоАП, резюмировал Юрий Айвазян.

