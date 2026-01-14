Видео
Штраф от ТЦК — можно ли оплатить и получить бронь

Дата публикации 14 января 2026 00:30
Штраф за нарушение воинского учета - бронь после уплаты штрафа
Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин, нарушивший правила воинского учета, оплатит штраф от ТЦК для того, чтобы оформить бронирование от мобилизации, не исключено, что территориальный центр комплектования достаточно быстро наложит на это лицо новый штраф. Юристы объяснили, существуют ли какие-то конкретные временные рамки между уплатой одного штрафа и появлением другого.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Бронирование после штрафа — как быстро надо это сделать

Территориальный центр комплектования имеет право наложить штраф на гражданина, который нарушает правила воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, насколько быстро надо оформить бронирование после уплаты штрафа от ТЦК, чтобы не получить новый штраф, который заблокирует процесс бронирования.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, пояснил, что каких-то четких временных рамок здесь не существует.

"Следующий штраф может прийти, как через 5 минут, так и через 5 дней", — отметил юрист.

Будут новые штрафы или нет

Поэтому, подчеркнул Айвазян, здесь все зависит от территориального центра комплектования.

"Однозначной практики по этому вопросу не существует", — заверил адвокат.

Юрий Айвазян добавил, что вполне возможна и такая ситуация, что других штрафов вообще не будет, поэтому каких-то временных ограничений для оформления бронирования от мобилизации гражданин после уплаты штрафа от ТЦК вообще не будет иметь.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф, выписанный территориальным центром комплектования, со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, что территориальный центр комплектования имеет ограниченное время на наложение штрафа на нарушителей воинского учета.

