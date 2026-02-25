Юрист сказав, що означає сповіщення про штраф у Резерв+

Застосунок "Резерв+" із червоною стрічкою. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У застосунку "Резерв+" українцям почали надходити повідомлення про нібито накладені штрафи, зокрема за непроходження ВЛК. Однак така інформація може не мати юридичної сили, якщо не підкріплена офіційними постановами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у себе на Facebook повідомив адвокат Роман Сімутін.

Реклама

Читайте також:

Що означає сповіщення про нібито накладений штраф у "Резерв+"

За словами юриста, поява сповіщення про нібито штраф у застосунку без винесеної постанови не свідчить про те, що людину дійсно притягли до адмінвідповідальності.

Як пояснює Сімутін, штраф вважається законним лише після винесення відповідної постанови. В разі, якщо такого рішення немає, вимога сплатити штраф не має юридичної сили. Інша ситуація виникає тоді, коли особа добровільно погоджується з порушенням або сплачує зазначену суму.

Тобто, подання заяви про визнання вини чи оплата штрафу фактично означає підтвердження правопорушення. У такому разі громадянина можуть направити на проходження військово-лікарської комісії, а також притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання правил військового обліку.

Водночас навіть сплата штрафу не означає завершення історії. Інформацію можуть внести до відповідних реєстрів, а сам факт притягнення до відповідальності здатен стати підставою для оголошення особи в розшук у межах системи військового обліку.

Резюмуючи юрист Роман Сімутін додав, що отримавши підозріле повідомлення у застосунку "Резерв+", не слід одразу сплачувати кошти. Якщо штраф не підкріплений офіційною постановою, його можна оскаржити в суді. Це допоможе уникнути суттєвих витрат — адже сума санкції стартує від 17 тисяч гривень, а також дозволить не допустити внесення особи до реєстру порушників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що порушникам військового обліку можуть заблокувати банківські рахунки. Однак попри це люди можуть витрачати деяку частину грошей.

Також ми інформували, коли та в яких випадках можна оскаржити штраф від ТЦК.