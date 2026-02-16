Коли можна оскаржити штраф від ТЦК - що каже юрист

Повідомлення про порушення військового обліку у "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжується мобілізація та воєнний стан, а це означає, що українці отримують штрафи від ТЦК у разі порушення військового обліку. Однак, якщо громадянин вважає покарання безпідставним чи помилковим, він може його оскаржити.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник судової практики юридичної компанії "Де-юре" Юрій Костенюк.

Як та коли особа може оскаржити штраф від ТЦК

Адвокат зазначив, що військовозобов’язаний може оскаржити постанову про накладення штрафу, якщо вважає її безпідставною чи помилковою. Для цього необхідно звернутися до суду, однак результат напряму залежить від того, наскільки переконливою буде доказова база.

Серед ключових моментів, які слід врахувати, це:

строки: на подання позову передбачено лише 10 днів — від дня винесення постанови або з моменту, коли особа фактично дізналася про її існування.

на подання позову передбачено лише 10 днів — від дня винесення постанови або з моменту, коли особа фактично дізналася про її існування. поновлення строку: якщо цей термін пропущено, звернення можливе тільки за наявності поважних причин (наприклад, лікування чи відрядження), що мають бути підтверджені документами.

якщо цей термін пропущено, звернення можливе тільки за наявності поважних причин (наприклад, лікування чи відрядження), що мають бути підтверджені документами. тривалість розгляду: судовий процес може затягнутися на кілька місяців, тому варто бути готовим до тривалого провадження.

Також юрист пояснив, що суд може скасувати штраф у разі наявності таких підстав:

наявні проблеми з врученням повістки: відсутній особистий підпис про отримання або немає підтвердження від "Укрпошти" щодо вручення рекомендованого листа.

відсутній особистий підпис про отримання або немає підтвердження від "Укрпошти" щодо вручення рекомендованого листа. процесуальні помилки: мається на увазі, що людину належним чином не повідомили про дату, час і місце розгляду розгляду справи у ТЦК.

мається на увазі, що людину належним чином не повідомили про дату, час і місце розгляду розгляду справи у ТЦК. слабка доказова база: умовно, повістка відображається в електронному реєстрі, але фактично адресату її не вручали.

умовно, повістка відображається в електронному реєстрі, але фактично адресату її не вручали. сплив строків притягнення: рішення про штраф ухвалене після завершення встановленого законом терміну відповідальності.

Юрій Костинюк наголосив, що саме подання позову не призупиняє автоматично процедуру стягнення. Поки справа розглядається, виконавча служба може застосувати заходи примусового виконання, зокрема заблокувати рахунки.

"Щоб уникнути блокування карток, варто або подати до суду додаткове клопотання про зупинення стягнення, або спочатку сплатити штраф, а після виграшу справи повернути кошти через окремий позов", — сказано у матеріалі.

