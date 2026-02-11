Чи можливе повторне накладення штрафу - новий чи повторний штраф ТЦК після сплати

Повідомлення про порушення військового обліку у "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Територіальний центр комплектування не може накладати новий штраф після сплати попереднього за порушення правил військового обліку. Але є випадки, коли кілька штрафів за однією і тією ж статтею КУпАП є законними.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Кілька штрафів один за одним

До юристів звернувся громадянин, який намагався сплатити штраф ТЦК, щоб зняти з себе переслідування за порушення військового обліку (неявка за повісткою).

Чоловік розповів, що сплатив штраф, але невдовзі знову з’явилося повідомлення про порушення військового обліку за цією ж статтею КУпАП. Через деякий час, сплативши і другий штраф, він знову зіткнувся з тим, що з’явився новий штраф за таке ж порушення.

Громадянин поцікавився, чи нормальною є така практика, коли за однією статтею штраф може бути накладений кілька разів.

"Це ненормально, якщо мова йде про неявку за однією і тією ж повісткою", — зазначив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

"Згідно статті 61 КУ ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення", — пояснив юрист.

Коли така ситуація не є порушенням з боку ТЦК

Разом з тим, підкреслив Айвазян, ситуація, коли за однією і тією ж статтею КУпАП було накладено кілька штрафів, може бути цілком законною.

"Якщо ж Вам направляли три повістки, за якими Ви не з'явилися, то це нормально", — наголосив адвокат.

Тож все залежить від того, скільки було надіслано повісток — і, якщо їхня кількість збігається з кількістю штрафів, порушення закону з боку ТЦК тут немає.

