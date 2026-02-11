Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Штраф ТЦК после уплаты — возможно ли это

Штраф ТЦК после уплаты — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 21:40
Возможно ли повторное наложение штрафа - новый или повторный штраф ТЦК после уплаты
Сообщение о нарушении воинского учета в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования не может налагать новый штраф после уплаты предыдущего за нарушение правил воинского учета. Но есть случаи, когда несколько штрафов по одной и той же статье КУоАП являются законными.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Несколько штрафов один за другим

К юристам обратился гражданин, который пытался оплатить штраф ТЦК, чтобы снять с себя преследование за нарушение воинского учета (неявка по повестке).

Мужчина рассказал, что оплатил штраф, но вскоре снова появилось сообщение о нарушении воинского учета по этой же статье КУоАП. Через некоторое время, оплатив и второй штраф, он снова столкнулся с тем, что появился новый штраф за такое же нарушение.

Гражданин поинтересовался, нормальной ли является такая практика, когда по одной статье штраф может быть наложен несколько раз.

"Это ненормально, если речь идет о неявке по одной и той же повестке", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

"Согласно статье 61 КУ никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение", — пояснил юрист.

Когда такая ситуация не является нарушением со стороны ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, ситуация, когда по одной и той же статье КУоАП было наложено несколько штрафов, может быть вполне законной.

"Если же Вам направляли три повестки, по которым Вы не явились, то это нормально", — подчеркнул адвокат.

Поэтому все зависит от того, сколько было отправлено повесток — и, если их количество совпадает с количеством штрафов, нарушения закона со стороны ТЦК здесь нет.

Напомним, мы ранее писали о том, достаточно ли оплатить штраф, чтобы снять с себя розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как можно отменить штраф ТЦК, не оплачивая его.

штраф нарушения военный учет повестки ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации