Возможно ли повторное наложение штрафа - новый или повторный штраф ТЦК после уплаты

Территориальный центр комплектования не может налагать новый штраф после уплаты предыдущего за нарушение правил воинского учета. Но есть случаи, когда несколько штрафов по одной и той же статье КУоАП являются законными.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Несколько штрафов один за другим

К юристам обратился гражданин, который пытался оплатить штраф ТЦК, чтобы снять с себя преследование за нарушение воинского учета (неявка по повестке).

Мужчина рассказал, что оплатил штраф, но вскоре снова появилось сообщение о нарушении воинского учета по этой же статье КУоАП. Через некоторое время, оплатив и второй штраф, он снова столкнулся с тем, что появился новый штраф за такое же нарушение.

Гражданин поинтересовался, нормальной ли является такая практика, когда по одной статье штраф может быть наложен несколько раз.

"Это ненормально, если речь идет о неявке по одной и той же повестке", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

"Согласно статье 61 КУ никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение", — пояснил юрист.

Когда такая ситуация не является нарушением со стороны ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, ситуация, когда по одной и той же статье КУоАП было наложено несколько штрафов, может быть вполне законной.

"Если же Вам направляли три повестки, по которым Вы не явились, то это нормально", — подчеркнул адвокат.

Поэтому все зависит от того, сколько было отправлено повесток — и, если их количество совпадает с количеством штрафов, нарушения закона со стороны ТЦК здесь нет.

