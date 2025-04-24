Розыск ТЦК — как сняться с розыска

Проверка документов военнообязанного на предмет розыска. Фото: УНИАН

Для того, чтобы сняться с розыска от ТЦК, гражданину достаточно оплатить штраф, выписанный за нарушение воинского учета. После этого нужно подать соответствующее заявление, в некоторых случаях его можно подать только во время личного визита в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанных граждан, которые не оплатили штраф, выписанный ТЦК, объявляют в розыск.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, достаточно ли будет уплаты штрафа, чтобы сняться с розыска.

"Да, после оплаты штрафа, вынесенного ТЦК за административное правонарушение, Вы имеете право обратиться в это учреждение с заявлением о снятии с розыска", — заверил военнообязанного адвокат Юрий Айвазян.

Когда для снятия с розыска надо обязательно посетить ТЦК

Такое заявление можно подать как лично в ТЦК, так и через "Укрпошту".

Но, добавил юрист, существует одно исключение, когда гражданин сможет сняться с учета только в результате личного визита в территориальный центр комплектования.

"Учтите, что в случае признания Вами совершения правонарушения, если мы говорим о новом законе, заявление о согласии на привлечение Вас к административной ответственности Вы должны подать в ТЦК лично или же через "Резерв+", — подчеркнул Айвазян.

Но опция подачи заявления через "Резерв+" должна заработать только летом.

Напомним, мы ранее писали о том, есть ли возможность самостоятельно сняться с розыска ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, где найти информацию о розыске от ТЦК.