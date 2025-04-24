Розшук ТЦК - як знятися з розшуку

Зняття з розшуку ТЦК — чи достатньо сплатити штраф
Для того, аби знятися з розшуку від ТЦК, громадянину достатньо сплатити штраф, виписаний за порушення військового обліку. Після цього потрібно подати відповідну заяву, у деяких випадках її можна подати тільки під час особистого візиту до ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Штраф і розшук від ТЦК
Військовозобов’язаних громадян, які не сплатили штраф, виписаний ТЦК, оголошують у розшук.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи достатньо буде сплати штрафу, аби знятися з розшуку.
"Так, після оплати штрафу, винесеного ТЦК за адміністративне правопорушення, Ви маєте право звернутись до цієї установи із заявою про зняття з розшуку", — запевнив військовозобов’язаного адвокат Юрій Айвазян.
Коли для зняття з розшуку треба обов’язково відвідати ТЦК
Таку заяву можна подати як особисто в ТЦК, так і через "Укрпошту".
Та, додав юрист, існує один виняток, коли громадянин зможе знятися з обліку тільки внаслідок особистого візиту до територіального центру комплектування.
"Врахуйте, що у разі визнання Вами скоєння правопорушення, якщо ми говоримо про новий закон, заяву про згоду на притягнення Вас до адміністративної відповідальності Ви повинні подати до ТЦК особисто або ж через "Резерв+", — підкреслив Айвазян.
Але опція подачі заяви через "Резерв+" має запрацювати лише улітку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є можливість самостійно знятися з розшуку ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, де знайти інформацію про розшук від ТЦК.
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