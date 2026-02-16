Когда можно обжаловать штраф от ТЦК - что говорит юрист

Сообщение о нарушении воинского учета в "Резерв+". Фото: Новости.LIVE

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, а это значит, что украинцы получают штрафы от ТЦК в случае нарушения воинского учета. Однако, если гражданин считает наказание безосновательным или ошибочным, он может его обжаловать.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель судебной практики юридической компании "Де-юре" Юрий Костенюк.

Как и когда лицо может обжаловать штраф от ТЦК

Адвокат отметил, что военнообязанный может обжаловать постановление о наложении штрафа, если считает его безосновательным или ошибочным. Для этого необходимо обратиться в суд, однако результат напрямую зависит от того, насколько убедительной будет доказательная база.

Среди ключевых моментов, которые следует учесть, это:

если этот срок пропущен, обращение возможно только при наличии уважительных причин (например, лечение или командировка), которые должны быть подтверждены документами. продолжительность рассмотрения: судебный процесс может затянуться на несколько месяцев, поэтому стоит быть готовым к длительному производству.

Также юрист пояснил, что суд может отменить штраф при наличии таких оснований:

имеются проблемы с вручением повестки: отсутствует личная подпись о получении или нет подтверждения от "Укрпочты" о вручении заказного письма.

условно, повестка отображается в электронном реестре, но фактически адресату ее не вручали. истечениесроков привлечения: решение о штрафе принято после завершения установленного законом срока ответственности.

Юрий Костынюк подчеркнул, что именно подача иска не приостанавливает автоматически процедуру взыскания. Пока дело рассматривается, исполнительная служба может применить меры принудительного исполнения, в частности заблокировать счета.

"Чтобы избежать блокировки карточек, стоит либо подать в суд дополнительное ходатайство о приостановлении взыскания, либо сначала оплатить штраф, а после выигрыша дела вернуть средства через отдельный иск", — сказано в материале.

Напомним, недавно мы писали, что оплатив штраф от ТЦК, гражданин теоретически может отменить розыск. Однако есть несколько нюансов, когда розыск все равно не отменят.

Также мы информировали, могут ли ТЦК наложить еще один штраф после уплаты первого.