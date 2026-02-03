Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Арешт майна за штрафи ТЦК — у військкоматі пояснили наслідки

Арешт майна за штрафи ТЦК — у військкоматі пояснили наслідки

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 07:30
Штрафи ТЦК та конфіскація майна — роз'яснення юристів
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Систематична відмова платити штрафи за порушення військового обліку може призвести до арешту банківських рахунків та нерухомості ухилянта. Хоча автоматичного вилучення власності законом не передбачено, крапку у таких справах зазвичай ставить суд.

Про правові наслідки для боржників розповіли у Київському обласному ТЦК та СП, повідомляє "Судово-юридична газета".

Реклама
Читайте також:

Чи заберуть квартиру за борги перед ТЦК

Як відомо, за ігнорування правил мобілізації доведеться викласти від 17 тисяч гривень. Гроші потрібно платити вчасно, а якщо людина ігнорує постанову, матеріали справи передають до виконавчої служби. Державні виконавці застосовують санкції суто в межах чинного законодавства.

Прямої норми про миттєву конфіскацію майна саме за штраф ТЦК в українських законах немає, але ризик залишається реальним. Коли несплачені штрафи накопичуються, органи звертаються до суду.

Стягнення відбувається примусово. За рішенням судді виконавці можуть заблокувати картки або накласти арешт на майно. Без офіційного вердикту суду забрати приватну власність неможливо — всі процедури мають бути прозорими.

З літа 2025 року штраф можна сплатити дистанційно. ТЦК наголошує: сплата штрафу — це лише початок. Повне врегулювання стосунків із державою потребує особистої участі та оновлення даних.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як сплатити штраф ТЦК зі знижкою. Також повідомлялось про те, коли штраф від ТЦК є незаконним.

штрафи військовий облік ТЦК та СП ухилянти майно
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації