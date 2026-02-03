Штрафи ТЦК та конфіскація майна — роз'яснення юристів

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Систематична відмова платити штрафи за порушення військового обліку може призвести до арешту банківських рахунків та нерухомості ухилянта. Хоча автоматичного вилучення власності законом не передбачено, крапку у таких справах зазвичай ставить суд.

Про правові наслідки для боржників розповіли у Київському обласному ТЦК та СП, повідомляє "Судово-юридична газета".

Чи заберуть квартиру за борги перед ТЦК

Як відомо, за ігнорування правил мобілізації доведеться викласти від 17 тисяч гривень. Гроші потрібно платити вчасно, а якщо людина ігнорує постанову, матеріали справи передають до виконавчої служби. Державні виконавці застосовують санкції суто в межах чинного законодавства.

Прямої норми про миттєву конфіскацію майна саме за штраф ТЦК в українських законах немає, але ризик залишається реальним. Коли несплачені штрафи накопичуються, органи звертаються до суду.

Стягнення відбувається примусово. За рішенням судді виконавці можуть заблокувати картки або накласти арешт на майно. Без офіційного вердикту суду забрати приватну власність неможливо — всі процедури мають бути прозорими.

З літа 2025 року штраф можна сплатити дистанційно. ТЦК наголошує: сплата штрафу — це лише початок. Повне врегулювання стосунків із державою потребує особистої участі та оновлення даних.

