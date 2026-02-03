Штрафы ТЦК и конфискация имущества — разъяснения юристов

Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Систематический отказ платить штрафы за нарушение воинского учета может привести к аресту банковских счетов и недвижимости уклониста. Хотя автоматического изъятия собственности законом не предусмотрено, точку в таких делах обычно ставит суд.

О правовых последствиях для должников рассказали в Киевском областном ТЦК и СП, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Заберут ли квартиру за долги перед ТЦК

Как известно, за игнорирование правил мобилизации придется выложить от 17 тысяч гривен. Деньги нужно платить вовремя, а если человек игнорирует постановление, материалы дела передают в исполнительную службу. Государственные исполнители применяют санкции сугубо в рамках действующего законодательства.

Прямой нормы о мгновенной конфискации имущества именно за штраф ТЦК в украинских законах нет, но риск остается реальным. Когда неуплаченные штрафы накапливаются, органы обращаются в суд.

Взыскание происходит принудительно. По решению судьи исполнители могут заблокировать карты или наложить арест на имущество. Без официального вердикта суда забрать частную собственность невозможно — все процедуры должны быть прозрачными.

С лета 2025 года штраф можно оплатить дистанционно. ТЦК отмечает: уплата штрафа — это только начало. Полное урегулирование отношений с государством требует личного участия и обновления данных.

