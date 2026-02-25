Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Пришло уведомление о штрафе в "Резерв+" — что это значит

Пришло уведомление о штрафе в "Резерв+" — что это значит

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 07:30
Что означает уведомление о штрафе в Резерв+ - ответ юриста
Приложение "Резерв+" с красной лентой. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Украинцам в приложении "Резерв+" начали поступать уведомления о якобы штрафах от ТЦК, в частности за непрохождение ВВК. Однако сообщение не всегда имеет юридическую силы, в частности, если его не подкрепидли официальным постановлением.  

Как сообщает Новини.LIVE, об этом у себя на Facebook сообщил адвокат Роман Симутин.

Реклама
Читайте также:

Что означает оповещение о якобы наложенном штрафе в "Резерв+"

По словам юриста, появление уведомления о якобы штрафе в приложении без вынесенного постановления не свидетельствует о том, что человека действительно привлекли к админответственности.

Как объясняет Симутин, штраф считается законным только после вынесения соответствующего постановления. В случае, если такого решения нет, требование оплатить штраф не имеет юридической силы. Другая ситуация возникает тогда, когда лицо добровольно соглашается с нарушением или платит указанную сумму.

То есть, подача заявления о признании вины или оплата штрафа фактически означает подтверждение правонарушения. В таком случае гражданина могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии, а также привлечь к административной ответственности за несоблюдение правил воинского учета.

В то же время даже уплата штрафа не означает завершение истории. Информацию могут внести в соответствующие реестры, а сам факт привлечения к ответственности способен стать основанием для объявления лица в розыск в рамках системы воинского учета.

Резюмируя юрист Роман Симутин добавил, что получив подозрительное сообщение в приложении "Резерв+", не следует сразу платить деньги. Если штраф не подкреплен официальным постановлением, его можно обжаловать в суде. Это поможет избежать существенных расходов — ведь сумма санкции стартует от 17 тысяч гривен, а также позволит не допустить внесения лица в реестр нарушителей.

Напомним, недавно мы писали, что нарушителям воинского учета могут заблокировать банковские счета. Однако несмотря на это люди могут тратить некоторую часть денег.

Также мы информировали, когда и в каких случаях можно обжаловать штраф от ТЦК.

штраф штрафы мобилизация война в Украине розыск Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации