Что означает уведомление о штрафе в Резерв+ - ответ юриста

Приложение "Резерв+" с красной лентой. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Украинцам в приложении "Резерв+" начали поступать уведомления о якобы штрафах от ТЦК, в частности за непрохождение ВВК. Однако сообщение не всегда имеет юридическую силы, в частности, если его не подкрепидли официальным постановлением.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом у себя на Facebook сообщил адвокат Роман Симутин.

Реклама

Читайте также:

Что означает оповещение о якобы наложенном штрафе в "Резерв+"

По словам юриста, появление уведомления о якобы штрафе в приложении без вынесенного постановления не свидетельствует о том, что человека действительно привлекли к админответственности.

Как объясняет Симутин, штраф считается законным только после вынесения соответствующего постановления. В случае, если такого решения нет, требование оплатить штраф не имеет юридической силы. Другая ситуация возникает тогда, когда лицо добровольно соглашается с нарушением или платит указанную сумму.

То есть, подача заявления о признании вины или оплата штрафа фактически означает подтверждение правонарушения. В таком случае гражданина могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии, а также привлечь к административной ответственности за несоблюдение правил воинского учета.

В то же время даже уплата штрафа не означает завершение истории. Информацию могут внести в соответствующие реестры, а сам факт привлечения к ответственности способен стать основанием для объявления лица в розыск в рамках системы воинского учета.

Резюмируя юрист Роман Симутин добавил, что получив подозрительное сообщение в приложении "Резерв+", не следует сразу платить деньги. Если штраф не подкреплен официальным постановлением, его можно обжаловать в суде. Это поможет избежать существенных расходов — ведь сумма санкции стартует от 17 тысяч гривен, а также позволит не допустить внесения лица в реестр нарушителей.

Напомним, недавно мы писали, что нарушителям воинского учета могут заблокировать банковские счета. Однако несмотря на это люди могут тратить некоторую часть денег.

Также мы информировали, когда и в каких случаях можно обжаловать штраф от ТЦК.