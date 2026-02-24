Відео
Головна Військова економіка Рахунки і майно порушників військового обліку — що арештують першим

Рахунки і майно порушників військового обліку — що арештують першим

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 03:10
Арешт рахунків і майна ухилянтів - чим займеться виконавча служба
Працівники ТЦК, заблокована банківська картка. Фото: Вінницький ТЦК, "Приходько та партнери". Колаж: Новини.LIVE

Після того, як територіальний центр комплектування передає справу порушника військового обліку до виконавчої служби, проблеми громадянина уже не обмежаться самим тільки штрафом. Юристи пояснили, що першим підпаде під арешт – майно чи банківські рахунки порушника.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йшлося у матеріалі на юридичному порталі protocol.ua.

Читайте також:

Коли порушенням обліку займається не ТЦК, а виконавча служба

Порушення правил військового обліку є адміністративним правопорушенням.

Тому, згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні послуги, першим покаранням за це правопорушення є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Якщо ж громадянин не сплатить штраф, справу можуть передати від ТЦК до державної виконавчої служби.

"Виконавча служба спершу перевіряє наявність майна та банківських рахунків", — пояснили юристи у статті.

Коли заарештують і майно

Першими, у автоматичному режимі підлягають арешту банківські рахунки порушників військового обліку.

На майно в цей час обмежень ще не накладають. 

"Проте збільшення штрафів може стати підставою для обмеження користування майном, та за законом, за умови накопичення великої суми боргів, виконавці мають повне право арештовувати і майно", — запевнили фахівці.

Для того, аби зняти арешт з майна і банківських рахунків, громадянин, який порушив правила військового обліку, має щонайменше сплатити штраф, несплата якого і призвела до усіх подальших кроків державних структур.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мусить отримати порушник військового обліку, який не сплатив штраф від ТЦК, повідомлення про те, що його банківські рахунки заблоковані виконавчою службою.

Загалом це не є обов’язковим, але у деяких випадках, наголосили юристи, громадянину все ж прийде сповіщення про арешт.

Додамо, ми повідомляли про те, які кошти із заблокованих рахунків порушник військового обліку все ж може використовувати.

Громадяни, на кошти яких накладено арешт, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати.

військовий облік арешт ТЦК та СП банківські рахунки правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
