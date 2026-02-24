Что сначала арестует исполнительная служба - счета или имущество нарушителей воинского учета

Работники ТЦК, заблокированная банковская карта. Фото: Винницкий ТЦК, "Приходько та партнери". Коллаж: Новини.LIVE

Нарушение правил воинского учета предполагает не только штраф от территориального центра комплектования. В определенный момент арест может быть наложен на имущество и банковские счета нарушителя.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом шла речь в материале на юридическом портале protocol.ua.

Нарушение правил воинского учета является административным правонарушением.

Поэтому, согласно требованиям Кодекса Украины об административных услугах, первым наказанием за это правонарушение является административное взыскание, то есть штраф.

Если же гражданин не оплатит штраф, дело могут передать от ТЦК в государственную исполнительную службу.

"Исполнительная служба сначала проверяет наличие имущества и банковских счетов", — пояснили юристы в статье.

Арест имущества нарушителя учета — причина

Первыми, в автоматическом режиме подлежат аресту банковские счета нарушителей воинского учета.

На имущество в это время ограничений еще не накладывают.

"Однако увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом, и по закону, при условии накопления большой суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество", — заверили специалисты.

Для того, чтобы снять арест с имущества и банковских счетов, гражданин, который нарушил правила воинского учета, должен как минимум оплатить штраф, неуплата которого и привела ко всем дальнейшим шагам государственных структур.

Юристы объяснили, какую сумму в месяц можно использовать и арестованных банковских счетов.