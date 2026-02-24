Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Что именно — счета или имущество уклонистов — арестуют первым

Что именно — счета или имущество уклонистов — арестуют первым

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 03:10
Что сначала арестует исполнительная служба - счета или имущество нарушителей воинского учета
Работники ТЦК, заблокированная банковская карта. Фото: Винницкий ТЦК, "Приходько та партнери". Коллаж: Новини.LIVE

Нарушение правил воинского учета предполагает не только штраф от территориального центра комплектования. В определенный момент арест может быть наложен на имущество и банковские счета нарушителя.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом шла речь в материале на юридическом портале protocol.ua.

Реклама
Читайте также:

Не ТЦК, а исполнительная служба — когда она займется уклонистом

Нарушение правил воинского учета является административным правонарушением.

Поэтому, согласно требованиям Кодекса Украины об административных услугах, первым наказанием за это правонарушение является административное взыскание, то есть штраф.

Если же гражданин не оплатит штраф, дело могут передать от ТЦК в государственную исполнительную службу.

"Исполнительная служба сначала проверяет наличие имущества и банковских счетов", — пояснили юристы в статье.

Арест имущества нарушителя учета — причина

Первыми, в автоматическом режиме подлежат аресту банковские счета нарушителей воинского учета.

На имущество в это время ограничений еще не накладывают.

"Однако увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом, и по закону, при условии накопления большой суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество", — заверили специалисты.

Для того, чтобы снять арест с имущества и банковских счетов, гражданин, который нарушил правила воинского учета, должен как минимум оплатить штраф, неуплата которого и привела ко всем дальнейшим шагам государственных структур.

Напомним, мы ранее писали о том, как нарушитель воинского учета узнает о том, что исполнительная служба заблокировала его банковские счета.

Часть нарушителей в обязательном порядке получит извещение об этом шаге исполнительной службы.

Добавим, мы сообщали о том, когда нарушитель воинского учета, у которого заблокировали банковские счета, все же сможет использовать часть этих средств.

Юристы объяснили, какую сумму в месяц можно использовать и арестованных банковских счетов.

военный учет арест ТЦК и СП банковские счета правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации