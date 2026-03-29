Хвороба після війни: для виплати треба довести зв'язок з пораненням

Військові у лікарні. Фото: "Суспільне"

Колишній військовослужбовець має право на отримання державної допомоги у зв’язку з хворобою. Але для цього потрібно довести зв’язок із пораненням, травмою чи каліцтвом, отриманими під час військової служби. Тільки у такому випадку кошти будуть нараховані звільненому із ЗСУ громадянину.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виплати військовим після поранення чи хвороби

Військовослужбовці мають право на отримання грошової допомоги у випадку хвороби, поранення, каліцтва чи інвалідності. Це право розповсюджується не тільки на час перебування у війську.

Юристи пояснили, якою може бути така виплата. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Під час лікування після поранення, отриманого в бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень. Ці кошти нараховуються за весь час стаціонарного лікування, як в Україні, так і за кордоном, включаючи періоди переміщення між медичними закладами".

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася особливостями виплати для військових після звільнення з армії. Зокрема, її зацікавило, чи розповсюджується виплата на ситуацію, коли військовий захворів (гостра кишкова непрохідність), але хвороба напряму чи опосередковано пов’язана із його службою в ЗСУ.

Зв’язок хвороби після звільнення із пораненням на війні

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що в такій ситуації виплату можна отримати. Але є один важливий нюанс.

За словами Айвазяна, колишньому військовослужбовцю потрібно довести зв’язок цієї хвороби із проблемами зі здоров’ям під час військової служби.

Юрист наголосив: "Якщо гостра кишкова непрохідність виникла як загострення спайкової хвороби, а спайкова хвороба вже визнана ВЛК наслідком бойового поранення, тоді таке стаціонарне лікування слід розглядати як лікування у зв’язку з пораненням. А не як окрему, "відірвану" від нього хворобу". У такому випадку колишній військовий отримає право на відповідну виплату.

Держава виплачує грошову допомогу військовослужбовцям, які внаслідок бойових дій отримали інвалідність. Сума допомоги залежить від того, яку групу інвалідності встановили на комісії.

Військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранень чи травм і частково втратили працездатність, мають право на одноразову грошову допомогу. Це стосується як мобілізованих і контрактників, так і строковиків чи навіть резервістів. Розмір цієї виплати залежить від статусу військового та обставин поранень чи травм.