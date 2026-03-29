Болезнь после войны: для выплаты надо доказать связь с ранением

Военные в больнице. Фото: "Суспільне"

Бывший военнослужащий имеет право на получение государственной помощи в связи с болезнью. Но для этого нужно доказать связь с ранением, травмой или увечьем, полученными во время военной службы. Только в таком случае средства будут начислены уволенному из ВСУ гражданину.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выплаты военным после ранения или болезни

Военнослужащие имеют право на получение денежной помощи в случае болезни, ранения, увечья или инвалидности. Это право распространяется не только на время пребывания в армии.

Юристы объяснили, какой может быть такая выплата. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Во время лечения после ранения, полученного в бою, за военнослужащим сохраняется основное денежное обеспечение по последней должности и назначается ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен. Эти средства начисляются за все время стационарного лечения, как в Украине, так и за рубежом, включая периоды перемещения между медицинскими учреждениями".

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась особенностями выплаты для военных после увольнения из армии. В частности, ее заинтересовало, распространяется ли выплата на ситуацию, когда военный заболел (острая кишечная непроходимость), но болезнь напрямую или косвенно связана с его службой в ВСУ.

Связь болезни после увольнения с ранением на войне

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в такой ситуации выплату можно получить. Но есть один важный нюанс.

По словам Айвазяна, бывшему военнослужащему нужно доказать связь этой болезни с проблемами со здоровьем во время военной службы.

Юрист подчеркнул: "Если острая кишечная непроходимость возникла как обострение спаечной болезни, а спаечная болезнь уже признана ВВК следствием боевого ранения, тогда такое стационарное лечение следует рассматривать как лечение в связи с ранением. А не как отдельную, "оторванную" от него болезнь". В таком случае бывший военный получит право на соответствующую выплату.

