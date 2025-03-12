Выплаты в ВСУ — боевые выплаты раненому

Боевые выплаты — получит ли их раненый воин
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который получил ранение в бою, может получить все боевые выплаты, которые ему полагаются. Но для этого нужно взять в воинской части соответствующую справку.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Какую справку нужно взять для выплат
После полученного на фронте ранения военнослужащий имеет право на получение не только компенсации, а и так называемых боевых выплат.
"Однако, для этого нужна справка об обстоятельствах ранения (форма 5), которую выдают в воинской части", — пояснили в Министерстве обороны Украины.
Без каких данных раненый военный не получит боевые выплаты
В справке по форме 5 должно быть указано, что ранение военнослужащего произошло при исполнении обязанностей по защите Родины.
Кроме того, там должна быть информация о том, что военный был в средствах защиты (шлем, бронежилет), не совершал правонарушений и не находился под воздействием алкоголя или наркотиков.
"Без этих данных выплаты могут не начислить", — отметили в Минобороны.
Напомним, мы ранее писали о том, когда выплаты раненому военнослужащему продолжаются после выписки из больницы.
Добавим, мы сообщали о том, на какие ежемесячные выплаты имеет право раненый военный.
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