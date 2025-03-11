Виплати пораненим у ЗСУ - коли виплати продовжуються після виписки з лікарні

Військові на реабілітації після поранення. Фото: ICTV

Виплати для поранених на війні військовослужбовців закінчуються в момент виписки військового з лікарні. Та якщо у висновку військово-лікарської комісії буде обґрунтовано, виплати продовжаться і надалі.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати пораненим — коли вони закінчуються

Військовослужбовець отримує виплати за поранення під час перебування у медичному закладі у процесі лікування.

Після виписки з лікарні виплати зазвичай завершуються, але, зазначили у Міністерстві оборони України, існує виняток, коли такі виплати для військовослужбовця продовжуються.

Коли виплати продовжать і на підставі чого

"Після виписки з лікарні виплати продовжуються лише в разі тяжкого поранення", — наголосили у Міноборони.

Та для того, аби ці виплати продовжувалися, їхня необхідність має бути вказана у висновку військово-лікарської комісії.

Військовий має обов’язково пройти ВЛК перед завершенням перебування у лікарні, аби мати актуальний стан придатності до військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримують поранені українські військові 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про повний список виплат для військових після поранення.