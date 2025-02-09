Виплати пораненим військовим 2025 - список нарахувань

Оперування пораненого військового. Фото: "Радіо Свобода"

Поранені внаслідок участі у бойових діях військовослужбовці Збройних сил України мають право на грошову допомогу. Це може бути як щомісячна допомога, так і додаткові одноразові кошти.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати воїнам, які були поранені

Військовослужбовці, які отримали поранення під час війни, мають право на кілька різних видів фінансових виплат.

По-перше, це грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з пораненням.

Цей вид виплат здійснюється протягом чотирьох місяців з дня вибуття військовослужбовця у лікарняний заклад.

Додаткові гроші пораненим

Крім того, пораненим військовослужбовцям виплачується додаткова одноразова грошова допомога.

Розмір цієї допомоги становить 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки років треба прослужити військовослужбовцям для отримання виплати при звільненні з армії.

Також ми повідомляли про те, за що дають військовим щомісячні додаткові виплати.