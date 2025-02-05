Виплати для військових - коли виплачують грошову допомогу в ЗСУ

Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Ця допомога виплачується військовослужбовцю один раз на рік.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення низки соціально-побутових питань.

Ця допомога виплачується за низки підстав, як от:

смерть близького родича;

поранення на війні;

каліцтво чи інвалідність, які настали внаслідок поранення;

лікування низки захворювань тощо.

Терміни виплати матдопомоги в ЗСУ

У Міністерстві оборони пояснили, коли і як виплачується ця допомога.

Ця виплата здійснюється один раз на рік за однією з вищезазначених підстав внаслідок події, яка настала у поточному або попередньому році, та за умови, що право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано в рік настання події.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де українцям за мобілізацію платять 50 тис. грн.

Також ми повідомляли про те, скільки платять під час військової підготовки в Україні.