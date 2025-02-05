Виплати для військових - коли виплачують грошову допомогу в ЗСУ

Грошова допомога для військових — як часто її виплачують
Українські військові мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Ця допомога виплачується військовослужбовцю один раз на рік.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Матеріальна допомога військовим
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення низки соціально-побутових питань.
Ця допомога виплачується за низки підстав, як от:
- смерть близького родича;
- поранення на війні;
- каліцтво чи інвалідність, які настали внаслідок поранення;
- лікування низки захворювань тощо.
Терміни виплати матдопомоги в ЗСУ
У Міністерстві оборони пояснили, коли і як виплачується ця допомога.
Ця виплата здійснюється один раз на рік за однією з вищезазначених підстав внаслідок події, яка настала у поточному або попередньому році, та за умови, що право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано в рік настання події.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, де українцям за мобілізацію платять 50 тис. грн.
Також ми повідомляли про те, скільки платять під час військової підготовки в Україні.
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