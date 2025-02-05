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Грошова допомога для військових — як часто її виплачують

5 лютого 2025 05:32
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати для військових - коли виплачують грошову допомогу в ЗСУ
Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські військові мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Ця допомога виплачується військовослужбовцю один раз на рік.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення низки соціально-побутових питань.

Ця допомога виплачується за низки підстав, як от:

  • смерть близького родича;
  • поранення на війні;
  • каліцтво чи інвалідність, які настали внаслідок поранення;
  • лікування низки захворювань тощо.

Терміни виплати матдопомоги в ЗСУ

У Міністерстві оборони пояснили, коли і як виплачується ця допомога.

Ця виплата здійснюється  один раз на рік за однією з вищезазначених підстав внаслідок події, яка настала у поточному або попередньому році, та за умови, що право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано в рік настання події.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де українцям за мобілізацію платять 50 тис. грн.

Також ми повідомляли про те, скільки платять під час військової підготовки в Україні.

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