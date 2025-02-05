Выплаты для военных - когда выплачивают денежную помощь в ВСУ

Денежная помощь для военных — как часто ее выплачивают
Украинские военные имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Эта помощь выплачивается военнослужащему один раз в год.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Материальная помощь военным
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение материальной помощи для решения ряда социально-бытовых вопросов.
Эта помощь выплачивается по ряду оснований, таких как:
- смерть близкого родственника;
- ранение на войне;
- увечье или инвалидность, которые наступили вследствие ранения;
- лечение ряда заболеваний и тому подобное.
Сроки выплаты матпомощи в ВСУ
В Министерстве обороны объяснили, когда и как выплачивается эта помощь.
Эта выплата осуществляется один раз в год по одному из вышеупомянутых оснований в результате события, которое наступило в текущем или предыдущем году, и при условии, что право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события.
Напомним, мы ранее писали о том, где украинцам за мобилизацию платят 50 тыс. грн.
Также мы сообщали о том, сколько платят во время военной подготовки в Украине.
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