Выплаты для военных - когда выплачивают денежную помощь в ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Эта помощь выплачивается военнослужащему один раз в год.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение материальной помощи для решения ряда социально-бытовых вопросов.

Эта помощь выплачивается по ряду оснований, таких как:

смерть близкого родственника;

ранение на войне;

увечье или инвалидность, которые наступили вследствие ранения;

лечение ряда заболеваний и тому подобное.

Сроки выплаты матпомощи в ВСУ

В Министерстве обороны объяснили, когда и как выплачивается эта помощь.

Эта выплата осуществляется один раз в год по одному из вышеупомянутых оснований в результате события, которое наступило в текущем или предыдущем году, и при условии, что право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события.

Напомним, мы ранее писали о том, где украинцам за мобилизацию платят 50 тыс. грн.

Также мы сообщали о том, сколько платят во время военной подготовки в Украине.