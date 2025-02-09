Выплаты раненым военным 2025 - список начислений

Какие выплаты получают раненые военные в 2025 году
Раненые в результате участия в боевых действиях военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на денежную помощь. Это может быть как ежемесячная помощь, так и дополнительные единовременные средства.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты воинам, которые были ранены
Военнослужащие, которые получили ранения во время войны, имеют право на несколько различных видов финансовых выплат.
Во-первых, это денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от выполнения служебных обязанностей в связи с ранением.
Этот вид выплат осуществляется в течение четырех месяцев со дня выбытия военнослужащего в больничное учреждение.
Дополнительные деньги раненым
Кроме того, раненым военнослужащим выплачивается дополнительная единовременная денежная помощь.
Размер этой помощи составляет 100 тысяч гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько лет надо прослужить военнослужащим для получения выплаты при увольнении из армии.
Также мы сообщали о том, за что дают военным ежемесячные дополнительные выплаты.
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