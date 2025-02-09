Выплаты раненым военным 2025 - список начислений

Оперирование раненого военного. Фото: "Радіо Свобода"

Раненые в результате участия в боевых действиях военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на денежную помощь. Это может быть как ежемесячная помощь, так и дополнительные единовременные средства.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты воинам, которые были ранены

Военнослужащие, которые получили ранения во время войны, имеют право на несколько различных видов финансовых выплат.

Во-первых, это денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от выполнения служебных обязанностей в связи с ранением.

Этот вид выплат осуществляется в течение четырех месяцев со дня выбытия военнослужащего в больничное учреждение.

Дополнительные деньги раненым

Кроме того, раненым военнослужащим выплачивается дополнительная единовременная денежная помощь.

Размер этой помощи составляет 100 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько лет надо прослужить военнослужащим для получения выплаты при увольнении из армии.

Также мы сообщали о том, за что дают военным ежемесячные дополнительные выплаты.