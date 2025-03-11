Выплаты раненым в ВСУ — когда выплаты продолжаются после выписки из больницы

Военные на реабилитации после ранения. Фото: ICTV

Выплаты для раненых на войне военнослужащих заканчиваются в момент выписки военного из больницы. Но если в заключении военно-врачебной комиссии будет обосновано, выплаты продолжатся и в дальнейшем.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты раненым — когда они заканчиваются

Военнослужащий получает выплаты за ранения во время пребывания в медицинском учреждении в процессе лечения.

После выписки из больницы выплаты обычно завершаются, но, отметили в Министерстве обороны Украины, существует исключение, когда такие выплаты для военнослужащего продолжаются.

Когда выплаты продолжат и на основании чего

"После выписки из больницы выплаты продолжаются только в случае тяжелого ранения", — отметили в Минобороны.

Но для того, чтобы эти выплаты продолжались, их необходимость должна быть указана в заключении военно-врачебной комиссии.

Военный должен обязательно пройти ВВК перед завершением пребывания в больнице, чтобы иметь актуальное состояние годности к военной службе.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают раненые украинские военные в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о полном списке выплат для военных после ранения.