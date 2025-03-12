Виплати в ЗСУ — бойові виплати пораненому

Евакуація пораненого військовослужбовця. Фото: "РБК-Україна"

Військовослужбовець Збройних сил України, який отримав поранення в бою, може отримати усі бойові виплати, які йому належать. Але для цього потрібно взяти у військовій частині відповідну довідку.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Яку довідку потрібно взяти для виплат

Після отриманого на фронті поранення військовослужбовець має право на отримання не тільки компенсації, а і так званих бойових виплат.

"Проте, для цього потрібна довідка про обставини поранення (форма 5), яку видають у військовій частині", — пояснили у Міністерстві оборони України.

Без яких даних поранений військовий не отримає бойові виплати

У довідці за формою 5 має бути вказано, що поранення військовослужбовця сталося під час виконання обов’язків із захисту Батьківщини.

Крім того, там має бути інформація про те, що військовий був у засобах захисту (шолом, бронежилет), не вчиняв правопорушень і не перебував під впливом алкоголю чи наркотиків.

"Без цих даних виплати можуть не нарахувати", — наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли виплати пораненому військовослужбовцю продовжуються після виписки з лікарні.

Додамо, ми повідомляли про те, на які щомісячні виплати має право поранений військовий.