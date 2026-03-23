Доплата колишньому військовому за вищу групу інвалідності

У випадку, якщо військовослужбовцю встановлять вищу групу інвалідності, він матиме право на додаткову виплату. Військовий обов’язково отримає різницю між старою та новою сумами допомоги за інвалідністю. Так само відбувається і у випадку зі збільшенням ступеню втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Виплати за інвалідність у ЗСУ

Військовослужбовці мають право на отримання державної компенсації у випадку поранення, яке потягло за собою тимчасову чи постійну втрату працездатності. Так само виплата надається і тоді, коли військовому була присвоєна та чи інша група інвалідності.

У деяких випадках стан здоров’я колишнього військовослужбовця може погіршитися. Внаслідок чого експертна комісія має право змінити групу інвалідності.

Юристи пояснили, що відбуватиметься у такому випадку. Військовослужбовець матиме право подати заяву на зміну відповідної виплати.

Військовий може претендувати на компенсацію

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили: "Якщо військовослужбовцю, військовозобов’язаному, резервісту або особі, звільненій з військової служби, після первинного встановлення інвалідності під час наступного огляду (переогляду) буде встановлено вищу групу інвалідності, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, військовослужбовець отримає різницю між новою та старою сумою (з урахуванням актуального прожиткового мінімуму)".

Так само відбувається у випадку зміни причинного зв’язку отримання інвалідності. У такій ситуації громадянин також матиме право подати заяву на отримання компенсації.

Юристи підкреслили, що такі ж права має військовий, у якого визначили більший ступінь втрати працездатності. Він також може претендувати на виплату різниці у грошовій допомозі.

