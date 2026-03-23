Доплата бывшему военному за высшую группу инвалидности

Военнослужащий с костылями. Фото: "Факти"

В случае, если военнослужащему установят высшую группу инвалидности, он будет иметь право на дополнительную выплату. Военный обязательно получит разницу между старой и новой суммами пособия по инвалидности. Так же происходит и в случае с увеличением степени утраты трудоспособности без установления инвалидности.

Об этом написали на портале "Судово-юридична газета".

Выплаты за инвалидность в ВСУ

Военнослужащие имеют право на получение государственной компенсации в случае ранения, которое повлекло за собой временную или постоянную потерю трудоспособности. Так же выплата предоставляется и тогда, когда военному была присвоена та или иная группа инвалидности.

В некоторых случаях состояние здоровья бывшего военнослужащего может ухудшиться. Вследствие чего экспертная комиссия имеет право изменить группу инвалидности.

Юристы объяснили, что будет происходить в таком случае. Военнослужащий имеет право подать заявление на изменение соответствующей выплаты.

Военный может претендовать на компенсацию

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили: "Если военнослужащему, военнообязанному, резервисту или лицу, уволенному с военной службы, после первичного установления инвалидности при следующем осмотре (переосвидетельствовании) будет установлена более высокая группа инвалидности, что дает им право на получение единовременной денежной помощи в большем размере, военнослужащий получит разницу между новой и старой суммой (с учетом актуального прожиточного минимума)".

Так же происходит в случае изменения причинной связи получения инвалидности. В такой ситуации гражданин также будет иметь право подать заявление на получение компенсации.

Юристы подчеркнули, что такие же права имеет военный, у которого определили большую степень утраты трудоспособности. Он также может претендовать на выплату разницы в денежной помощи.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения или травмы и частично утратили трудоспособность, имеют право на единовременное денежное пособие. Это касается как мобилизованных и контрактников, так и срочников или даже резервистов. Размер этой выплаты зависит от статуса военного и обстоятельств ранений или травм.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на получение денежной помощи после ранения. Кроме основной выплаты, военный может оформить помощь для решения социально-бытовых вопросов.