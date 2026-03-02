Прожитковий мінімум в Україні — на що впливає та якою буде сума в березні 2026 року

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні зріс прожитковий мінімум, від якого залежать багато соціальних виплат. Через це частина допомог також збільшилась.

Про те, яким буде розмір прожиткового мінімуму у березні 2026 року та на що він впливає, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яким буде розмір прожиткового мінімуму у березні 2026 року

Прожитковий мінімум — це визначена державою сума, яка має покривати базові потреби людини: харчування, товари та послуги для нормального життя.

Відповідно до Держбюджету на 2026 рік, у середньому на одну людину він становить 3 209 грн на місяць. Для різних груп населення встановлені такі показники:

діти до 6 років — 2 817 грн;

діти від 6 до 18 років — 3 512 грн;

працездатні особи — 3 328 грн;

люди, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Як змінився прожитковий мінімум в Україні за останні 5 років. Графіка: Новини.LIVE

Для непрацездатних осіб цей показник також використовують при визначенні деяких доплат, наприклад, для тих, хто проживає на забруднених територіях — у таких випадках він становить 1600 грн.

Водночас для окремих держслужбовців (суддів, прокурорів, працівників податкових і митних органів) базові оклади залишаються на рівні, який діяв наприкінці 2025 року.

Розмір аліментів у березні 2026 року

Згідно зі статтею 182 Сімейного кодексу України, мінімальний розмір аліментів дорівнює половині прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

до 6 років — 1 408,50 грн;

від 6 до 18 років — 1 756 грн.

Ці суми є гарантованими і не можуть бути меншими, незалежно від доходу платника.

Якщо один із батьків не сплачує аліменти, дитина може отримувати тимчасову допомогу від держави. Вона розраховується як різниця між повним прожитковим мінімумом і доходом сім’ї, але не менше половини цього мінімуму.

Як розмір прожиткового мінімуму впливає на допомогу одиноким батькам

Згідно з законом "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", розмір виплат одиноким матерям і батькам визначається як різниця між прожитковим мінімумом для дитини та середнім доходом на одного члена сім’ї. Максимальні суми допомоги у березні 2026 року такі:

до 6 років — 2 817 грн;

від 6 до 18 років — 3 512 грн;

від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) — до 2 595 грн.

Як прожитковий мінімум впливає на розмір пенсій в Україні

В Пенсійному фонді України пояснили, що підвищення прожиткового мінімуму напряму впливає на пенсії. Для непрацездатних осіб (2 595 грн) він фактично визначає мінімальну пенсію за наявності повного стажу. Також до цього показника прив’язані різні доплати:

за додатковий стаж;

за особливі заслуги;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Отже, зростання прожиткового мінімуму автоматично підвищує мінімальні пенсії та інші соціальні виплати. Це важливо для багатьох людей, адже напряму впливає на рівень їхнього життя.

Раніше ми писали, що у березні 2026 року мінімальна зарплата в Україні залишиться на рівні, встановленому на початку року. Це передбачено державним бюджетом.

Також ми розповідали, що з 1 березня 2026 року в Україні підвищили пенсії в межах щорічної індексації. Розмір надбавки залежатиме від конкретної людини, але для деяких категорій громадян передбачені мінімальні гарантії.