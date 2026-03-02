Прожиточный минимум в Украине — на что влияет и какой будет сумма в марте

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине вырос прожиточный минимум, от которого зависят многие социальные выплаты. Из-за этого часть пособий также увеличилась.

О том, каким будет размер прожиточного минимума в марте 2026 года и на что он влияет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Каким будет размер прожиточного минимума в марте 2026 года

Прожиточный минимум — это определенная государством сумма, которая должна покрывать базовые потребности человека: питание, товары и услуги для нормальной жизни.

Согласно Госбюджету на 2026 год, в среднем на одного человека он составляет 3 209 грн в месяц. Для разных групп населения установлены следующие показатели:

дети до 6 лет — 2 817 грн;

дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

трудоспособные лица — 3 328 грн;

люди, утратившие трудоспособность — 2 595 грн.

Как изменился прожиточный минимум в Украине за последние 5 лет. Графика: Новини.LIVE

Для нетрудоспособных лиц этот показатель также используют при определении некоторых доплат, например, для тех, кто проживает на загрязненных территориях — в таких случаях он составляет 1600 грн.

В то же время для отдельных госслужащих (судей, прокуроров, работников налоговых и таможенных органов) базовые оклады остаются на уровне, который действовал в конце 2025 года.

Размер алиментов в марте 2026 года

Согласно статье 182 Семейного кодекса Украины, минимальный размер алиментов равен половине прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста:

до 6 лет — 1 408,50 грн;

от 6 до 18 лет — 1 756 грн.

Эти суммы являются гарантированными и не могут быть меньше, независимо от дохода плательщика.

Если один из родителей не платит алименты, ребенок может получать временную помощь от государства. Она рассчитывается как разница между полным прожиточным минимумом и доходом семьи, но не менее половины этого минимума.

Как размер прожиточного минимума влияет на помощь одиноким родителям

Согласно закону "О государственной помощи семьям с детьми", размер выплат одиноким матерям и отцам определяется как разница между прожиточным минимумом для ребенка и средним доходом на одного члена семьи. Максимальные суммы помощи в марте 2026 года следующие:

до 6 лет — 2 817 грн;

от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

от 18 до 23 лет (если ребенок учится) — до 2 595 грн.

Как прожиточный минимум влияет на размер пенсий в Украине

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что повышение прожиточного минимума напрямую влияет на пенсии. Для нетрудоспособных лиц (2 595 грн) он фактически определяет минимальную пенсию при наличии полного стажа. Также к этому показателю привязаны различные доплаты:

за дополнительный стаж;

за особые заслуги;

для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Таким образом, рост прожиточного минимума автоматически повышает минимальные пенсии и другие социальные выплаты. Это важно для многих людей, ведь напрямую влияет на уровень их жизни.

