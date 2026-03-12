Додаткова виплата пораненому військовому, скільки отримає воїн

Військові після поранення можуть отримати кілька виплат. Фото: 44 ОМБр, VSN. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець Збройних сил України має право на отримання грошової допомоги після поранення. Крім основної виплати, військовий може оформити допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Виплати у ЗСУ

У Збройних силах України передбачена система різноманітних виплат військовослужбовцям. Виплати здійснюються незалежно від того, строковики це, мобілізовані чи військові, які підписали контракт.

Виплати, зокрема, стосуються ситуацій, коли військовослужбовці зазнали поранення, контузії чи каліцтва. У таких випадках військовому надається одноразова грошова допомога.

Основна виплата за поранення є не єдиною, на яку можуть претендувати військовослужбовці у такій ситуації. В Міністерстві оборони України пояснили, що це за виплата і який її розмір.

Розмір додаткової допомоги пораненому

"Поранені військові мають право на інші види допомоги, наприклад, матеріальну допомогу", — наголосили у військовому відомстві. Ця допомога формально надається для вирішення соціально-побутових питань.

Допомога пораненим для вирішення соціально-побутових питань не є одноразовою. Вона надається надаватися раз на рік.

Розмір цієї допомоги залежить від того, яким було фінансування цього конкретного військовослужбовця до поранення. Сума дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли виплати військовому за поранення тривають і після виписки з лікарні.

Військовослужбовці, які зазнали поранень під час бойових дій, можуть розраховувати на спеціальну виплату протягом усього періоду лікування. У деяких ситуаціях ця виплата може бути подовжена і після виписки із лікарні.

Додамо, ми повідомляли про те, кому з військових можуть відмовити у виплаті після поранення.

Навіть якщо доведено, що поранення є серйозним, держава може відмовити у виплатах військовому. За словами юриста, це може відбутися, якщо після поранення не було пройдено стаціонарне лікування та не було відпустки для лікування.