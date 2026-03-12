Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Додаткова виплата при пораненні, сума допомоги

Додаткова виплата при пораненні, сума допомоги

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 03:24
Додаткова виплата пораненому військовому, скільки отримає воїн
Військові після поранення можуть отримати кілька виплат. Фото: 44 ОМБр, VSN. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець Збройних сил України має право на отримання грошової допомоги після поранення. Крім основної виплати, військовий може оформити допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Реклама
Читайте також:

Виплати у ЗСУ

У Збройних силах України передбачена система різноманітних виплат військовослужбовцям. Виплати здійснюються незалежно від того, строковики це, мобілізовані чи військові, які підписали контракт.

Виплати, зокрема, стосуються ситуацій, коли військовослужбовці зазнали поранення, контузії чи каліцтва. У таких випадках військовому надається одноразова грошова допомога.

Основна виплата за поранення є не єдиною, на яку можуть претендувати військовослужбовці у такій ситуації. В Міністерстві оборони України пояснили, що це за виплата і який її розмір.

Розмір додаткової допомоги пораненому

"Поранені військові мають право на інші види допомоги, наприклад, матеріальну допомогу", — наголосили у військовому відомстві. Ця допомога формально надається для вирішення соціально-побутових питань.

Допомога пораненим для вирішення соціально-побутових питань не є одноразовою. Вона надається надаватися раз на рік.

Розмір цієї допомоги залежить від того, яким було фінансування цього конкретного військовослужбовця до поранення. Сума дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли виплати військовому за поранення тривають і після виписки з лікарні.

Військовослужбовці, які зазнали поранень під час бойових дій, можуть розраховувати на спеціальну виплату протягом усього періоду лікування. У деяких ситуаціях ця виплата може бути подовжена і після виписки із лікарні.

Додамо, ми повідомляли про те, кому з військових можуть відмовити у виплаті після поранення.

Навіть якщо доведено, що поранення є серйозним, держава може відмовити у виплатах військовому. За словами юриста, це може відбутися, якщо після поранення не було пройдено стаціонарне лікування та не було відпустки для лікування.

виплати ЗСУ поранення військовослужбовці грошова допомога
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації