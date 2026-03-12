Видео
Главная Военная экономика Сумма дополнительной помощи при ранении

Сумма дополнительной помощи при ранении

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 03:24
Помощь при ранении на фронте - новая сумма дополнительной выплаты
Военные после ранения могут получить несколько выплат. Фото: 44 ОМБр, VSN. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на получение денежной помощи после ранения. Кроме основной выплаты, военный может оформить помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты в ВСУ

В Вооруженных силах Украины предусмотрена система разнообразных выплат военнослужащим. Выплаты осуществляются независимо от того, срочники это, мобилизованные или военные, подписавшие контракт.

Выплаты, в частности, касаются ситуаций, когда военнослужащие получили ранения, контузии или увечья. В таких случаях военному предоставляется единовременное денежное пособие.

Основная выплата за ранение является не единственной, на которую могут претендовать военнослужащие в такой ситуации. В Министерстве обороны Украины объяснили, что это за выплата и каков ее размер.

Размер дополнительной помощи раненому

"Раненые военные имеют право на другие виды помощи, например, материальную помощь", — отметили в военном ведомстве. Эта помощь формально предоставляется для решения социально-бытовых вопросов.

Помощь раненым для решения социально-бытовых вопросов не является одноразовой. Она предоставляется предоставляться раз в год.

Размер этой помощи зависит от того, каким было финансирование этого конкретного военнослужащего до ранения. Сумма равна месячному денежному обеспечению военного.

Напомним, мы ранее писали о том, когда выплаты военному за ранение продолжаются и после выписки из больницы.

Военнослужащие, которые получили ранения во время боевых действий, могут рассчитывать на специальную выплату в течение всего периода лечения. В некоторых ситуациях эта выплата может быть продлена и после выписки из больницы.

Добавим, мы сообщали о том, кому из военных могут отказать в выплате после ранения.

Даже если доказано, что ранение является серьезным, государство может отказать в выплатах военному. По словам юриста, это может произойти, если после ранения не было пройдено стационарное лечение и не было отпуска для лечения.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
