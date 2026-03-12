Помощь при ранении на фронте - новая сумма дополнительной выплаты

Сумма дополнительной помощи при ранении
Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на получение денежной помощи после ранения. Кроме основной выплаты, военный может оформить помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Выплаты в ВСУ
В Вооруженных силах Украины предусмотрена система разнообразных выплат военнослужащим. Выплаты осуществляются независимо от того, срочники это, мобилизованные или военные, подписавшие контракт.
Выплаты, в частности, касаются ситуаций, когда военнослужащие получили ранения, контузии или увечья. В таких случаях военному предоставляется единовременное денежное пособие.
Основная выплата за ранение является не единственной, на которую могут претендовать военнослужащие в такой ситуации. В Министерстве обороны Украины объяснили, что это за выплата и каков ее размер.
Размер дополнительной помощи раненому
"Раненые военные имеют право на другие виды помощи, например, материальную помощь", — отметили в военном ведомстве. Эта помощь формально предоставляется для решения социально-бытовых вопросов.
Помощь раненым для решения социально-бытовых вопросов не является одноразовой. Она предоставляется предоставляться раз в год.
Размер этой помощи зависит от того, каким было финансирование этого конкретного военнослужащего до ранения. Сумма равна месячному денежному обеспечению военного.
Военнослужащие, которые получили ранения во время боевых действий, могут рассчитывать на специальную выплату в течение всего периода лечения. В некоторых ситуациях эта выплата может быть продлена и после выписки из больницы.
Даже если доказано, что ранение является серьезным, государство может отказать в выплатах военному. По словам юриста, это может произойти, если после ранения не было пройдено стационарное лечение и не было отпуска для лечения.
