Виплати за поранення після лікування

Військовослужбовці, які зазнали поранень під час бойових дій, можуть розраховувати на спеціальну виплату протягом усього періоду лікування. У деяких ситуаціях ця виплата може бути подовжена і після виписки із лікарні.

Виплата пораненим військовим

Під час служби у Збройних силах України військовослужбовці мають право на отримання різноманітних виплат, крім посадового окладу та окладу за звання. Серед таких виплат, зокрема, і грошова допомога пораненим військовим.

У Міністерстві оборони пояснили деталі спеціальної виплати для поранених військових. "Якщо військовий отримав поранення, за ним зберігається виплата грошового забезпечення на весь час лікування, але не більше ніж на 12 місяців", — йдеться у статті на сайті МО.

У військовому відомстві зазначили, що це стосується часу перебування в госпіталі або лікарні. Також ця виплата розповсюджується на період лікувальної відпустки.

Коли виплата триває після виписки з лікарні

Оскільки ця виплата не є безстроковою, у Міністерстві оборони пояснили, у яких ситуаціях виплата може тривати довше стандартного часу. "Після виписки з лікарні виплати продовжуються лише в разі тяжкого поранення", — наголосили у МО.

Продовження виплати залежить від того, що зазначено у висновку ВЛК. Якщо там йдеться про тяжкість поранення, то виплата триватиме. "Для легших поранень виплата додаткових 100 тисяч гривень припиняється", — наголосили у Міноборони.

Важливим також є той факт, що сума виплати розраховується пропорційно до кількості днів перебування на лікуванні.

