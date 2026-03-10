Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Куди дінуться невикористані відпустки загиблого військового

Куди дінуться невикористані відпустки загиблого військового

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 03:32
Хто отримає компенсацію за невикористану відпустку військового
Прощання із загиблими військовослужбовцями. Фото: "Суспільне Полтава", "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку. Юристи пояснили, хто отримає ці кошти у випадку загибелі самого військового.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Виплати родині загиблого

Військовослужбовець Збройних сил України має право на різноманітні виплати. До таких виплат, зокрема, включаються і виплати за невикористану щорічну основну відпустку.

Також держава гарантує, що близькі родичі загиблого військовослужбовця отримають спеціальну одноразову грошову допомогу. Ця допомога надається родичам першої чи другої черги споріднення.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи входять у цю виплату неотримані самим військовим компенсації за невикористану відпустку. Юристи запевнили, що законодавство дозволяє здійснити таку виплату.

Особисте розпорядження чи близькі родичі

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи питання громадянки, пояснив, хто має право претендувати на цю виплату. "Гроші можуть бути виплачені дружині, батькам, законному представнику малолітніх дітей, повнолітнім дітям", — підкреслив юрист.

В цій ситуації важливим є один формальний крок з боку самого військового. Айвазян пояснив, що йдеться про так зване особисте розпорядження.

"Така компенсація може бути виплачена особі чи особам, яких військовослужбовець визначив в особистому розпорядженні", — наголосив адвокат. Ця виплата здійснюватиметься у тих частках, які зазначив сам військовий у особистому розпорядженні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка різниця у виплаті родині померлого і загиблого військового.

Якщо військовий загинув під час виконання обов’язків військової служби (не в зоні бойових дій, але на завданні) — рідним виплачують 750-ти кратний розмір прожиткового мінімуму. Виплата ж у разі смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби внаслідок захворювання чи нещасного випадку під час служби здійснюється в розмірі 500-прожиткового мінімуму.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у виплатах для повнолітніх дітей за зниклого безвісти військовослужбовця.

Зараз усе залежить від того, підпише новий закон Президент України чи заветує. У випадку підпису закон набуде чинності — і повнолітні діти отримають право на виплату як особи першої черги.

виплати ЗСУ відпустка військовослужбовці загиблі
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації