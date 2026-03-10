Хто отримає компенсацію за невикористану відпустку військового

Прощання із загиблими військовослужбовцями. Фото: "Суспільне Полтава", "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку. Юристи пояснили, хто отримає ці кошти у випадку загибелі самого військового.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Виплати родині загиблого

Військовослужбовець Збройних сил України має право на різноманітні виплати. До таких виплат, зокрема, включаються і виплати за невикористану щорічну основну відпустку.

Також держава гарантує, що близькі родичі загиблого військовослужбовця отримають спеціальну одноразову грошову допомогу. Ця допомога надається родичам першої чи другої черги споріднення.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи входять у цю виплату неотримані самим військовим компенсації за невикористану відпустку. Юристи запевнили, що законодавство дозволяє здійснити таку виплату.

Особисте розпорядження чи близькі родичі

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи питання громадянки, пояснив, хто має право претендувати на цю виплату. "Гроші можуть бути виплачені дружині, батькам, законному представнику малолітніх дітей, повнолітнім дітям", — підкреслив юрист.

В цій ситуації важливим є один формальний крок з боку самого військового. Айвазян пояснив, що йдеться про так зване особисте розпорядження.

"Така компенсація може бути виплачена особі чи особам, яких військовослужбовець визначив в особистому розпорядженні", — наголосив адвокат. Ця виплата здійснюватиметься у тих частках, які зазначив сам військовий у особистому розпорядженні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка різниця у виплаті родині померлого і загиблого військового.

Якщо військовий загинув під час виконання обов’язків військової служби (не в зоні бойових дій, але на завданні) — рідним виплачують 750-ти кратний розмір прожиткового мінімуму. Виплата ж у разі смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби внаслідок захворювання чи нещасного випадку під час служби здійснюється в розмірі 500-прожиткового мінімуму.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у виплатах для повнолітніх дітей за зниклого безвісти військовослужбовця.

Зараз усе залежить від того, підпише новий закон Президент України чи заветує. У випадку підпису закон набуде чинності — і повнолітні діти отримають право на виплату як особи першої черги.