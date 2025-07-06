Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Гроші замість відпустки — хто та скільки може отримати у 2025

Гроші замість відпустки — хто та скільки може отримати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 10:29
Компенсація замість відпустки — хто може отримати гроші у 2025
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У разі, якщо працівник не скористався своїм правом на відпочинок, йому можуть виплатити компенсацію за невикористані дні відпустки. Тобто замість часу для відпочинку людина може отримати грошову суму.

Про те, хто має право на компенсацію з на використані дні відпустки та як розраховується її сума у 2025 році, зазначається у Кодексі законів про працю (КЗпП).

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати гроші замість відпустки у 2025 році

Компенсація можлива лише для працівників, які мають право на подовжений відпочинок або додаткову його тривалість, виключно в межах щорічної відпустки.

Якщо ж працівник має лише стандартну щорічну відпустку (24 календарні дні), то отримати грошову компенсацію замість відпочинку можна лише при звільненні. Водночас у певних випадках навіть без звільнення допускається виплата компенсації. Для цього мають бути виконані такі умови:

  • працівник скористався принаймні 24 календарними днями щорічної відпустки протягом року;
  • звернувся з власної ініціативи щодо виплати компенсації;
  • досяг повноліття.

Хто має право на подовжену відпустку

Додаткові або триваліші відпустки передбачені для окремих категорій працівників:

  • державні службовці — 30 днів;
  • люди з інвалідністю III групи — 26 днів;
  • працівники віком до 18 років — 31 день;
  • освітяни та науково-педагогічні працівники — до 56 днів;
  • ті, хто має ненормований робочий день — до 7 додаткових днів;
  • громадяни, що працюють у складних або шкідливих умовах — до 35 днів додаткової щорічної відпустки.

Окремі категорії: судді, прокурори, посадовці місцевого самоврядування — мають право на додаткову відпустку відповідно до положень спеціального законодавства.

Як розраховують суму компенсації

Сума компенсації визначається на основі середньомісячної заробітної плати за останні 12 місяців до дня нарахування. В умовах воєнного стану працівники також можуть отримувати компенсацію за відпустку, хоча роботодавці мають право обмежити її тривалість 24 календарними днями.

Раніше ми писали, що для романтичної подорожі туристи обирають Італію, грецькі острови чи Індонезію. Там пропонують вілли на березі, вечерю з видом на океан і спільні релакс-процедури. 

Також ми розповідали, що все більше мандрівників подорожують самостійно, без компанії. Такий формат дає змогу повністю розслабитися, однак варто враховувати рівень безпеки в обраному напрямку.

виплати відпочинок відпустка гроші компенсація
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації