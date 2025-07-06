Компенсація замість відпустки — хто може отримати гроші у 2025

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У разі, якщо працівник не скористався своїм правом на відпочинок, йому можуть виплатити компенсацію за невикористані дні відпустки. Тобто замість часу для відпочинку людина може отримати грошову суму.

Про те, хто має право на компенсацію з на використані дні відпустки та як розраховується її сума у 2025 році, зазначається у Кодексі законів про працю (КЗпП).

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати гроші замість відпустки у 2025 році

Компенсація можлива лише для працівників, які мають право на подовжений відпочинок або додаткову його тривалість, виключно в межах щорічної відпустки.

Якщо ж працівник має лише стандартну щорічну відпустку (24 календарні дні), то отримати грошову компенсацію замість відпочинку можна лише при звільненні. Водночас у певних випадках навіть без звільнення допускається виплата компенсації. Для цього мають бути виконані такі умови:

працівник скористався принаймні 24 календарними днями щорічної відпустки протягом року;

звернувся з власної ініціативи щодо виплати компенсації;

досяг повноліття.

Хто має право на подовжену відпустку

Додаткові або триваліші відпустки передбачені для окремих категорій працівників:

державні службовці — 30 днів;

люди з інвалідністю III групи — 26 днів;

працівники віком до 18 років — 31 день;

освітяни та науково-педагогічні працівники — до 56 днів;

ті, хто має ненормований робочий день — до 7 додаткових днів;

громадяни, що працюють у складних або шкідливих умовах — до 35 днів додаткової щорічної відпустки.

Окремі категорії: судді, прокурори, посадовці місцевого самоврядування — мають право на додаткову відпустку відповідно до положень спеціального законодавства.

Як розраховують суму компенсації

Сума компенсації визначається на основі середньомісячної заробітної плати за останні 12 місяців до дня нарахування. В умовах воєнного стану працівники також можуть отримувати компенсацію за відпустку, хоча роботодавці мають право обмежити її тривалість 24 календарними днями.

Раніше ми писали, що для романтичної подорожі туристи обирають Італію, грецькі острови чи Індонезію. Там пропонують вілли на березі, вечерю з видом на океан і спільні релакс-процедури.

Також ми розповідали, що все більше мандрівників подорожують самостійно, без компанії. Такий формат дає змогу повністю розслабитися, однак варто враховувати рівень безпеки в обраному напрямку.