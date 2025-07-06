Компенсация вместо отпуска — кто может получить деньги в 2025

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В случае, если работник не воспользовался своим правом на отдых, ему могут выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпуска. То есть вместо времени для отдыха человек может получить денежную сумму.

О том, кто имеет право на компенсацию за использованные дни отпуска и как рассчитывается ее сумма в 2025 году, указывается в Кодексе законов о труде (КЗоТ).

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Кто может получить деньги вместо отпуска в 2025 году

Компенсация возможна только для работников, имеющих право на удлиненный отдых или дополнительную его продолжительность, исключительно в пределах ежегодного отпуска.

Если же работник имеет только стандартный ежегодный отпуск (24 календарных дня), то получить денежную компенсацию вместо отдыха можно только при увольнении. В то же время в определенных случаях даже без увольнения допускается выплата компенсации. Для этого должны быть выполнены следующие условия:

работник воспользовался по крайней мере 24 календарными днями ежегодного отпуска в течение года;

обратился по собственной инициативе относительно выплаты компенсации;

достиг совершеннолетия.

Кто имеет право на продленный отпуск

Дополнительные или более длительные отпуска предусмотрены для отдельных категорий работников:

государственные служащие — 30 дней;

люди с инвалидностью III группы — 26 дней;

работники в возрасте до 18 лет — 31 день;

педагоги и научно-педагогические работники — до 56 дней;

те, кто имеет ненормированный рабочий день — до 7 дополнительных дней;

граждане, работающие в сложных или вредных условиях — до 35 дней дополнительного ежегодного отпуска.

Отдельные категории: судьи, прокуроры, должностные лица местного самоуправления — имеют право на дополнительный отпуск в соответствии с положениями специального законодательства.

Как рассчитывают сумму компенсации

Сумма компенсации определяется на основе среднемесячной заработной платы за последние 12 месяцев до дня начисления. В условиях военного положения работники также могут получать компенсацию за отпуск, хотя работодатели имеют право ограничить его продолжительность 24 календарными днями.

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