Зарплата українських військових залежить від ситуації на фронті. Фото: Reuters, Facebook/lesiazaburanna. Колаж: Новини.LIVE

Питання підвищення заробітних плат українським військовим обговорюється у Верховній Раді вже давно. Можливість впровадження такого рішення залежить насамперед від ситуації на фронті.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявила голова підкомітету ВРУ з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна.

Від чого залежить підвищення зарплати військовим в Україні

Як пояснила народна депутатка, питання підвищення зарплат постійно підіймають як в парламенті, так й в уряді. Наразі конкретних термінів ухвалення рішення немає.

"Ми говоримо про це з міжнародними партнерами і щиро сподіваємося, що не буде зростати інтенсивність бойових дій, нам не будуть потрібні додаткові кошти, крім тих, що заплановані. І однозначно найголовнішим буде збільшення зарплати військовослужбовцям", — зазначила Забуранна.

За її словами, якщо ситуація на фронті не буде ставати складнішою й не потребуватиме додаткових витрат на зброю, питання збільшення грошового забезпечення військових може бути реалізоване. Водночас наразі не йдеться про якісь конкретні терміни.

Зарплата військових в Україні

Наразі мінімальна сума, яку отримують військові в ЗСУ — 20 130,05 грн. Це гарантований базовий рівень грошового забезпечення. При цьому для захисників також передбачені додаткові доплати:

30 тисяч гривень можуть отримувати ті військові, які виконують завдання поза районами активних бойових дій;

50 тисяч гривень виплачують військовослужбовцям, які залучені до управління підрозділами;

100 тисяч гривень отримують захисники, які виконують завдання безпосередньо в зоні бойових дій.

Крім того, військовослужбовці, які мають статус УБД, можуть претендувати на місцеві пільги. Також право на пільги мають і члени родин таких захисників.

Також військові можуть самостійно визначити, хто буде отримувати їхнє грошове забезпечення у разі полону чи зникнення безвісти.