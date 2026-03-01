Пільги для учасників бойових дій - які пільги надає місцева влада

Учасники війни у складі ЗСУ. Фото: Nfront, 93 ОМБр "Холодний Яр". Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які отримали статус "учасник бойових дій", мають право на пільги не тільки на державному, а і місцевому рівні. У Міноборони пояснили, де і як отримати інформацію про них.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Пільги для УБД

Військовослужбовці, які брали безпосередню участь у захисті Батьківщини, мають право на отримання статусу "учасник бойових дій". Статус УБД надає право військовослужбовцям на різноманітні пільги.

Ці пільги гарантуються, з одного боку, державою. З іншого, як пояснили у Міністерстві оборони, існує ціла низка місцевих пільг.

Причому ці пільги є ініціативою не тільки і не стільки місцевої влади. "Чимало місцевих ініціатив підтримують учасників бойових дій", — наголосили у військовому відомстві.

Пільги від місцевого бізнесу та регіональної влади

У Міноборони розповіли, які саме місцеві пільги можуть отримати учасники бойових дій. "Магазини надають знижки на товари та послуги, музеї, виставки, театри – безкоштовний вхід", — підкреслили у МО.

Крім самих військовослужбовців, право на пільги мають і члени їхніх родин. "У деяких регіонах дітям учасників бойових дій надають безкоштовне харчування у школах, а також є програми матеріальної допомоги", — йдеться у поясненні від Міноборони.

У військовому відомстві пояснили, як і де можна отримати інформацію про місцеві пільги. "Варто звернутися до органів влади за місцем проживання та дізнатися, про наявні можливості", — підкреслили у Міністерстві оборони України.

чи нараховуються комунальні пільги для УБД автоматично.

Ця знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД. Для того, щоб скористатися пільгою, її необхідно оформити у Пенсійному фонді.

які пільги мають батьки учасників бойових дій.

Це, зокрема, 75% знижки на оплату житла та комунальні послуги. Водночас для осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, діє максимальний рівень підтримки — 100% компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.