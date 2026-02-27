Пільги для учасників бойових дій - як нараховують пільги на компослуги

Військовослужбовець ЗСУ, учасник бойових дій. Фото: 103 ОБр ТрО, Профспілка працівників освіти та науки України. Колаж: Новини.LIVE

Учасники бойових дій можуть отримати суттєві пільги на комунальні послуги та квартплату. Але ці пільги не надаються автоматично, їх потрібно оформити у Пенсійному фонді.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Пільги на компослуги для УБД

Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи іншому форматі захисту Батьківщини під час повномасштабної війни, мають право на отримання статусу "учасник бойових дій". Таким військовим має бути видане спеціальне посвідчення.

Міністерство оборони України пояснило, які пільги надає військовому таке посвідчення і такий статус. Це, зокрема, можуть бути пільги на комунальне обслуговування.

"Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій (УБД) мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг", — наголосили у військовому відомстві. Йдеться, зокрема, про 75-відсоткову знижку на оплату квартплати та комунальних послуг.

Оформлення пільги і документи

Втім, підкреслили у Міноборони, ця знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД. "Для того, щоб скористатися пільгою, її необхідно оформити. На сьогодні оформлення пільг проводиться через Пенсійний фонд України", — зазначається у поясненні Міністерства оборони.

У військовому відомстві пояснили, які саме документи потрібно підготувати для оформлення таких пільг. Йдеться перш за все про:

паспорт;

посвідчення УБД (документ, що підтверджує право на пільгу);

обліковий номер платника податків.

Крім того, потрібно подати у Пенсійний фонд відразу дві заяви. У Міноборони пояснили, чому потрібно саме дві заяви. По-перше, це заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. "Без цього процес нарахування пільг неможливий", — наголосили у МО. Друга заява — про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (включно з оплатою за тверде паливо, скраплений газ).

