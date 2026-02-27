Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Комунальні пільги для УБД — чи нараховуються вони автоматично

Комунальні пільги для УБД — чи нараховуються вони автоматично

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 03:48
Пільги для учасників бойових дій - як нараховують пільги на компослуги
Військовослужбовець ЗСУ, учасник бойових дій. Фото: 103 ОБр ТрО, Профспілка працівників освіти та науки України. Колаж: Новини.LIVE

Учасники бойових дій можуть отримати суттєві пільги на комунальні послуги та квартплату. Але ці пільги не надаються автоматично, їх потрібно оформити у Пенсійному фонді.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Пільги на компослуги для УБД

Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи іншому форматі захисту Батьківщини під час повномасштабної війни, мають право на отримання статусу "учасник бойових дій". Таким військовим має бути видане спеціальне посвідчення.

Міністерство оборони України пояснило, які пільги надає військовому таке посвідчення і такий статус. Це, зокрема, можуть бути пільги на комунальне обслуговування.

"Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій (УБД) мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг", — наголосили у військовому відомстві. Йдеться, зокрема, про 75-відсоткову знижку на оплату квартплати та комунальних послуг.

Оформлення пільги і документи

Втім, підкреслили у Міноборони, ця знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД. "Для того, щоб скористатися пільгою, її необхідно оформити. На сьогодні оформлення пільг проводиться через Пенсійний фонд України", — зазначається у поясненні Міністерства оборони.

У військовому відомстві пояснили, які саме документи потрібно підготувати для оформлення таких пільг. Йдеться перш за все про:

  • паспорт;
  • посвідчення УБД (документ, що підтверджує право на пільгу);
  • обліковий номер платника податків.

Крім того, потрібно подати у Пенсійний фонд відразу дві заяви. У Міноборони пояснили, чому потрібно саме дві заяви. По-перше, це заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. "Без цього процес нарахування пільг неможливий", — наголосили у МО. Друга заява — про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (включно з оплатою за тверде паливо, скраплений газ).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може отримати статус учасника бойових дій за один день війни.

Законодавство не визначає чітко і однозначно термін участі у бойових діях, достатній для отримання цього статусу. Але, наприклад, до повномасштабної війни, у період проведення АТО / ООС, такий статус присвоювали тим військовим, які перебували у зоні бойових дій і брали участь у захисті держави протягом 30 днів мінімум.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні спростили отримання нового посвідчення УБД.

Мова йде про випадки, коли документ втратили або ж його викрали. Також процедура стосується людей звільнених з полону.

комунальні послуги пільги учасник бойових дій УБД військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації