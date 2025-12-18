Як отримати статус УБД - скільки днів потрібно провести на війні

Учасники бойових дій. Фото: 71 ОЄБр

Безпосередні учасники російсько-української повномасштабної війни мають право на отримання статусу "учасник бойових дій". У військовому відомстві пояснили, хто із військових отримає цей статус незалежно від кількості днів на фронті.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Скільки днів треба повоювати для УБД

Військовослужбовці Сил оборони України, які беруть безпосередню участь у бойових діях під час захисту батьківщини від російської агресії, мають право на отримання статусу "учасник бойових дій".

Законодавство не визначає чітко і однозначно термін участі у бойових діях, достатній для отримання цього статусу.

Але, скажімо, до повномасштабної війни, у період АТО / ООС, такий статус присвоювали тим військовим, які перебували у зоні бойових дій і брали участь у захисті держави протягом 30 днів мінімум.

Для кого дні на фронті не рахуються

Втім, пояснили у Міністерстві оборони, існує варіант, коли статус "учасник бойових дій" може бути наданий військовослужбовцю навіть після одного дня на фронті.

"Захисникам, які в результаті виконання бойових розпоряджень та наказів отримали поранення, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань, статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до виконання відповідних завдань", — йдеться у поясненні Міноборони.

Це стосується і тих військових, які пережили контузію чи отримали каліцтва під час бойових дій. Для них також кількість днів при присвоєнні статусу "учасник бойових дій" не враховується.

