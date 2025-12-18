Как получить статус УБД - сколько дней нужно провести на войне

Участники боевых действий. Фото: 71 ОЕБр

Непосредственные участники российско-украинской полномасштабной войны имеют право на получение статуса "участник боевых действий". В военном ведомстве объяснили, кто из военных получит этот статус независимо от количества дней на фронте.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Сколько дней надо повоевать для УБД

Военнослужащие Сил обороны Украины, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях при защите родины от российской агрессии, имеют право на получение статуса "участник боевых действий".

Законодательство не определяет четко и однозначно срок участия в боевых действиях, достаточный для получения этого статуса.

Но, скажем, до полномасштабной войны, в период АТО/ООС, такой статус присваивали тем военным, которые находились в зоне боевых действий и участвовали в защите государства в течение 30 дней минимум.

Для кого дни на фронте не считаются

Впрочем, пояснили в Министерстве обороны, существует вариант, когда статус "участник боевых действий" может быть предоставлен военнослужащему даже после одного дня на фронте.

"Защитникам, которые в результате выполнения боевых распоряжений и приказов получили ранения, что сделало невозможным дальнейшее выполнение ими соответствующих задач, статус участника боевых действий предоставляется независимо от количества дней привлечения их к выполнению соответствующих задач", — говорится в объяснении Минобороны.

Это касается и тех военных, которые пережили контузию или получили увечья во время боевых действий. Для них также количество дней при присвоении статуса "участник боевых действий" не учитывается.

