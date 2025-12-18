Видео
Україна
Видео

Статус УБД — кто может получить его за один день войны

Статус УБД — кто может получить его за один день войны

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 03:45
Как получить статус УБД - сколько дней нужно провести на войне
Участники боевых действий. Фото: 71 ОЕБр

Непосредственные участники российско-украинской полномасштабной войны имеют право на получение статуса "участник боевых действий". В военном ведомстве объяснили, кто из военных получит этот статус независимо от количества дней на фронте.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Сколько дней надо повоевать для УБД

Военнослужащие Сил обороны Украины, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях при защите родины от российской агрессии, имеют право на получение статуса "участник боевых действий".

Законодательство не определяет четко и однозначно срок участия в боевых действиях, достаточный для получения этого статуса.

Но, скажем, до полномасштабной войны, в период АТО/ООС, такой статус присваивали тем военным, которые находились в зоне боевых действий и участвовали в защите государства в течение 30 дней минимум.

Для кого дни на фронте не считаются

Впрочем, пояснили в Министерстве обороны, существует вариант, когда статус "участник боевых действий" может быть предоставлен военнослужащему даже после одного дня на фронте.

"Защитникам, которые в результате выполнения боевых распоряжений и приказов получили ранения, что сделало невозможным дальнейшее выполнение ими соответствующих задач, статус участника боевых действий предоставляется независимо от количества дней привлечения их к выполнению соответствующих задач", — говорится в объяснении Минобороны.

Это касается и тех военных, которые пережили контузию или получили увечья во время боевых действий. Для них также количество дней при присвоении статуса "участник боевых действий" не учитывается.

Напомним, мы ранее писали о том, кто, кроме военнослужащих ВСУ, имеет право на получение статуса "участник боевых действий".

Добавим, мы сообщали о том, как получить статус участника боевых действий автоматически.

ВСУ учасник боевых действий УБД военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
