Льготы для УБД - начисление льгот на коммунальные услуги

Государство обеспечивает льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий. В Министерстве обороны объяснили, что эти льготы не автоматические, военный должен оформить их в Пенсионном фонде.

Участники боевых действий и льготы на комуслуги

Военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или ином формате защиты Родины во время полномасштабной войны, имеют право на получение статуса "участник боевых действий". Таким военным должно быть выдано специальное удостоверение.

Министерство обороны Украины объяснило, какие льготы предоставляет военному такое удостоверение и такой статус. Это, в частности, могут быть льготы на коммунальное обслуживание.

"Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий (УБД) имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг", — отметили в военном ведомстве. Речь идет, в частности, о 75-процентной скидке на оплату квартплаты и коммунальных услуг.

Как УБД оформить льготы и какие предоставить документы

Впрочем, подчеркнули в Минобороны, эта скидка не предоставляется автоматически после получения статуса УБД. "Для того, чтобы воспользоваться льготой, ее необходимо оформить. На сегодня оформление льгот проводится через Пенсионный фонд Украины", — отмечается в пояснении Министерства обороны.

В военном ведомстве объяснили, какие именно документы нужно подготовить для оформления таких льгот. Речь идет прежде всего о:

паспорте;

удостоверении УБД (документ, подтверждающий право на льготу);

учетном номере налогоплательщика.

Кроме того, нужно подать в Пенсионный фонд сразу два заявления. В Минобороны объяснили, почему нужно именно два заявления. Во-первых, это заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. "Без этого процесс начисления льгот невозможен", — отметили в МО. Второе заявление — о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (включая оплату за твердое топливо, сжиженный газ).

