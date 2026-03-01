Льготы для УБД - что предостявляют местная власть и бизнес

Льготы для УБД — список льгот на местном уровне
Военный, имеющий статус "участник боевых действий", получает различные льготы. Эти льготы могут обеспечить не только центральная или местная власть, но и бизнес-структуры.
Льготы для участников боевых действий
Военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в защите Родины, имеют право на получение статуса "участник боевых действий". Статус УБД дает право военнослужащим на различные льготы.
Эти льготы гарантируются, с одной стороны, государством. С другой, как пояснили в Министерстве обороны, существует целый ряд местных льгот.
Причем эти льготы являются инициативой не только и не столько местных властей. "Немало местных инициатив поддерживают участников боевых действий", — отметили в военном ведомстве.
Как местный бизнес помогает УБД
В Минобороны рассказали, какие именно местные льготы могут получить участники боевых действий. "Магазины предоставляют скидки на товары и услуги, музеи, выставки, театры — бесплатный вход", — подчеркнули в МО.
Кроме самих военнослужащих, право на льготы имеют и члены их семей. "В некоторых регионах детям участников боевых действий предоставляют бесплатное питание в школах, а также есть программы материальной помощи", — говорится в объяснении от Минобороны.
В военном ведомстве объяснили, как и где можно получить информацию о местных льготах. "Стоит обратиться в органы власти по месту жительства и узнать, об имеющихся возможностях", — подчеркнули в Министерстве обороны Украины.
В Минобороны объяснили, что эта льгота не начисляется автоматически после получения статууса УБД. Для этого военнослужащий должен оформить свое право на скидку.
Такие льготы предусмотрены, в частности, на коммунальные услуги. Родители военного-УБД могут получить 75%-ную скидку на оплату жилья и коммунальные услуги.
