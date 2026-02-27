Військові самі вирішують, хто отримає виплати у разі полону

Військовий підписує документи. Ілюстративне фото: Міноборони України

З лютого 2025 року українські військові отримали право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння в полон або зникнення безвісти. Відтепер захисники можуть обрати отримувачів коштів — родину чи конкретних осіб — або спрямувати частину виплат на депонування, щоб отримати їх після повернення.

Алгоритм складання особистого розпорядження для військового

Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки:

Написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко вказати особу (або декількох осіб), якій здійснюватимуться виплати, та визначити розмір частки у відсотках (наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям).

Засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус.

Передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі (у разі засвідчення командиром – у день засвідчення, нотаріусом – у 10-денний строк з дня засвідчення).

Варто зауважити, що військовослужбовець залишає за собою право в будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове.

Кому може виплачуватися грошове забезпечення

За наявності розпорядження: грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі (це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків).

За відсутності розпорядження: 50% від належних військовому виплат здійснюються найближчим родичам згідно із законом (дружині/чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо), а решта 50% залишається за військовослужбовцем.

Наразі захисникам, які потрапили в полон або зникли безвісти, повною мірою зберігається поточне грошове забезпечення (посадовий оклад, надбавки та премії за останньою займаною посадою), а також щомісяця нараховується додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень. Відтак мінімальна сума виплат складає від 120 000 гривень на місяць.

Отже, за відсутності розпорядження родина військовослужбовця гарантовано отримуватиме 60 000 гривень, а решта депонуватиметься.

Механізм депонування коштів

Якщо особисте розпорядження не складене, автоматично застосовується механізм, за яким родині виплачується сума, що не перевищує 50% грошового забезпечення, а решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця.

Депонування коштів — це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться "в нікуди" (а такі випадки, на жаль, траплялися). Держава зберігає ці гроші для тебе, щоб забезпечити старт захисника після повернення.

Крім того, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.

