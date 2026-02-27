Военные самостоятельно определяют получателей выплат

Военный подписывает документы. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

С февраля прошлого года военные могут сами определять, кому выплачивать их денежное обеспечение в случае пропажи без вести или плена. Они могут передать средства семье, конкретным людям или сохранить часть суммы для себя до возвращения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Алгоритм составления личного распоряжения для военного

Чтобы зафиксировать свою волю относительно распределения средств, военнослужащему необходимо сделать три шага:

Написать распоряжение. Документ составляется в произвольной письменной форме. В нем нужно четко указать лицо (или нескольких лиц), которому будут осуществляться выплаты, и определить размер доли в процентах (например, 100% одному лицу или по 50% двум разным людям).

Заверить подпись. Подлинность подписи на документе обязательно должен засвидетельствовать командир воинской части или нотариус.

Передать на хранение. Оригинал личного распоряжения передается командиру для приобщения и хранения в личном деле (в случае заверения командиром — в день заверения, нотариусом — в 10-дневный срок со дня заверения).

Стоит заметить, что военнослужащий оставляет за собой право в любой момент отменить или обновить свое распоряжение, составив новое.

Кому может выплачиваться денежное обеспечение

При наличии распоряжения: денежное обеспечение выплачивается тем лицам и в тех объемах, которые военнослужащий самостоятельно определил в документе (это могут быть любые лица, независимо от наличия родственных связей).

При отсутствии распоряжения: 50% от причитающихся военному выплат осуществляются ближайшим родственникам по закону (жене/мужу, законным представителям несовершеннолетних детей, совершеннолетним детям, родителям и т.д.), а остальные 50% остается за военнослужащим.

Сейчас защитникам, которые попали в плен или пропали без вести, в полной мере сохраняется текущее денежное обеспечение (должностной оклад, надбавки и премии по последней занимаемой должности), а также ежемесячно начисляется дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен. Поэтому минимальная сумма выплат составляет от 120 000 гривен в месяц.

Итак, при отсутствии распоряжения семья военнослужащего гарантированно будет получать 60 000 гривен, а остальные будут депонироваться.

Механизм депонирования средств

Если личное распоряжение не составлено, автоматически применяется механизм, по которому семье выплачивается сумма, не превышающая 50% денежного обеспечения, а остальные 50% депонируется государством и сохраняется до возвращения военнослужащего.

Депонирование средств — это гарантия того, что после длительного отсутствия военнослужащий не вернется "в никуда" (а такие случаи, к сожалению, бывали). Государство сохраняет эти деньги для тебя, чтобы обеспечить старт защитника после возвращения.

Кроме того, при начислении денежного обеспечения оно обязательно индексируется в соответствии с действующим законодательством.

