Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплата по утрате трудоспособности военному — сколько он получит

Выплата по утрате трудоспособности военному — сколько он получит

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 03:59
Выплаты в ВСУ - сумма выплат по утрате трудоспособности,
Инивалидность военнослужащего как основание для выплаты. Фото: drohobych-rada.gov.ua, 114 БрТА. Коллаж: Новини.LIVE

Если гражданин во время службы в ВСУ потерял трудоспособности или у него вообще была диагностирована инвалидность, он имеет право на получение одноразовой денежной помощи. Эти деньги должны быть зачислены на счет военного на протяжении четырех месяцев после подачи документов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Потеря нетрудоспособности, госвыплата

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают во время военной службы не только оклад, а и разнообразные выплаты.

К таким выплатам, в частности, засчитывается помощь в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащим во время боевых действий или военной службы, хоть на фронте, хоть в тыловых подразделениях ВСУ.

В Министерстве обороны объяснили, кто именно имеет право на получение такой выплаты.

"Право на единовременную денежную помощь в случае установления инвалидности имеют военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, которые получили ранения, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы (защитой Родины) или с прохождением военной службы", — говорится в объяснении Минобороны.

Размер этой выплаты зависит от нескольких факторов.

Это:

  • размер прожиточного минимума;
  • причинная связь;
  • если военный получил инвалидность — то причина и группа инвалидности и тому подобное.

Сроки начисления денег

В военном ведомстве объяснили, как быстро происходит выплата пособия при потере трудоспособности.

"Выплата в большинстве случаев происходит обычно в течение 4 месяцев с даты подачи документов", — отметили в Минобороны.

Вместе с тем, сроки, отведенные на выплату, могут и увеличиться.

Это возможно из-за дополнительной обработки документов, поданных военнослужащим.

Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависит размер выплат военнослужащим, которые на войне получили инвалидность.

Сумма выплаты зависит прежде всего от экономической ситуации в стране.

Добавим, мы сообщали о том, сколько денег может получить военнослужащий для оздоровления в отпуске.

Юристы объяснили, как высчитывается сумма "оздоровительных" для военных.

выплаты ВСУ инвалидность военнослужащие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации