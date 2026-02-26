Выплаты в ВСУ - сумма выплат по утрате трудоспособности,

Инивалидность военнослужащего как основание для выплаты. Фото: drohobych-rada.gov.ua, 114 БрТА. Коллаж: Новини.LIVE

Если гражданин во время службы в ВСУ потерял трудоспособности или у него вообще была диагностирована инвалидность, он имеет право на получение одноразовой денежной помощи. Эти деньги должны быть зачислены на счет военного на протяжении четырех месяцев после подачи документов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировало Министерство обороны Украины.

Потеря нетрудоспособности, госвыплата

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают во время военной службы не только оклад, а и разнообразные выплаты.

К таким выплатам, в частности, засчитывается помощь в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащим во время боевых действий или военной службы, хоть на фронте, хоть в тыловых подразделениях ВСУ.

В Министерстве обороны объяснили, кто именно имеет право на получение такой выплаты.

"Право на единовременную денежную помощь в случае установления инвалидности имеют военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, которые получили ранения, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы (защитой Родины) или с прохождением военной службы", — говорится в объяснении Минобороны.

Размер этой выплаты зависит от нескольких факторов.

Это:

размер прожиточного минимума;

причинная связь;

если военный получил инвалидность — то причина и группа инвалидности и тому подобное.

Сроки начисления денег

В военном ведомстве объяснили, как быстро происходит выплата пособия при потере трудоспособности.

"Выплата в большинстве случаев происходит обычно в течение 4 месяцев с даты подачи документов", — отметили в Минобороны.

Вместе с тем, сроки, отведенные на выплату, могут и увеличиться.

Это возможно из-за дополнительной обработки документов, поданных военнослужащим.

Сумма выплаты зависит прежде всего от экономической ситуации в стране.

