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Главная Военная экономика Оздоровление военных — какие выплаты предоставляет государство

Оздоровление военных — какие выплаты предоставляет государство

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Дата публикации 21 июня 2025 05:44
Выплаты в ВСУ - выплаты на оздоровление военнослужащих
Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Помощь на оздоровление Кто отвечает за выплату

Военнослужащий Вооруженных сил Украины перед выбытием в ежегодный отпуск получает денежную помощь на оздоровление. Если отпуск разделен на две части, выплата осуществляется перед второй частью отпуска.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Помощь на оздоровление

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на денежную помощь на оздоровление.

Эта выплата осуществляется тогда, когда военный выбывает в ежегодный основной отпуск.

Если отпуск разделен на две части — денежная помощь выплачивается перед выбытием во вторую часть.

Кроме того, такая выплата может осуществиться и в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы.

Кто отвечает за выплату

Сама выплата оформляется на основании приказа командира воинской части, где проходит службу военнослужащий.

Выплата может быть осуществлена даже тогда, когда военнослужащий не отправляется в отпуск.

Причем это возможно и тогда, когда военный продолжает службу в ВСУ, и когда увольняется в запас.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных имеет право на помощь в июле в размере 100% и 50% зарплаты.

Добавим, мы сообщали о том, сколько выплачивают военным за подписание первого контракта с ВСУ.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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